Der Frust sitzt tief bei Bianca Schulz: Über Tage hat sie gemeinsam mit dem Burgwedeler Ordnungsamt an einem Konzept gearbeitet, um den Fitnessbereich der Wedelhalle zum 16. Juli nach der Corona-Zwangspause wieder öffnen zu können – nach 13 Tagen indes zieht die Geschäftsführung die Reißleine und schließt den Trainingsbereich mit sofortiger Wirkung. „90 Prozent der Mitglieder haben sich an die Regeln gehalten, die anderen 10 Prozent waren so uneinsichtig, dass es nicht auszuhalten ist“, sagt Schulz.

Dabei habe das Team der Wedelhalle die Sportler aus ihrer Sicht umfassend informiert. „Allein in der Halle hängen zig Schilder mit dem Hinweis, wie der Ablauf zu funktionieren hat“, sagt sie. So müssten die Mitglieder jetzt ihre Karte beim Eingang wie immer zum Einchecken ans Lesegerät halten und sich dann wieder auschecken, wenn sie das Gebäude verlassen. „Damit können wir genau erkennen, wer sich im Trainingsbereich aufhält und wer nicht“, sagt Schulz und fügt hinzu, dies diene unter anderen der Nachverfolgung bei eventuellen Infektionen. Und obwohl sie die Mitglieder ein ums andere Mal darauf hingewiesen habe, gebe es Uneinsichtige, die dies verweigerten.

Beschimpfungen statt Einsicht bei einigen Mitgliedern

Zu den Auflagen gehöre neben einem Einbahnstraßen-System auch das Einhalten des Mindestabstands, der sich im Fitnessbereich nicht immer erreichen lasse. „Deshalb hat jeder auf den Laufwegen den Mund-Nasen-Schutz zu tragen“, sagt Schulz und bedauert, dass sie die immer gleichen Personen ohne Alltagsmaske gesehen habe. Und auch das notwendige Desinfizieren der Geräte, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, sei eben von den 10 Prozent schwarzen Schafen ignoriert worden. „Es tut mir sehr leid für all diejenigen, die sich an die Regeln gehalten haben“, sagt Schulz, hörbar erschöpft von den vergangenen Tagen.

Denn die entsprechenden Sportler zeigten sich ihren Angaben zufolge so uneinsichtig, dass sie sich auch noch Beschimpfungen anhören musste. Dass ein Konzept gut aufgehen könne, zeige der Tennis-Bereich: „Dort gibt es keine Diskussionen, das läuft wirklich super“, sagt Schulz und spricht von einer voraussichtlich zweiwöchigen Pause für die Fitnessanlage, die sie am Mittwochnachmittag abgeschlossen hat. „Keiner von uns möchte, dass hier ein Corona-Hotspot entsteht“, begründet sie das Vorgehen der Geschäftsführung – und zugleich hofft sie, dass die jetzt verordnete Zwangspause zu einem Umdenken der Sportler und zu mehr Erziehung durch andere Trainingspartner führt. Zugleich kündigt sie an, dass das Unternehmen den Mitgliedsbeitrag nur für die Hälfte des Monats einziehen werde.

TSG-Aktivcenter zieht bisher positive Bilanz

Eine bisher positive Bilanz seit der Eröffnung nach der Corona-Zwangspause zieht indes Nils Budde, Geschäftsführer der TSG, die das Aktivcenter in Großburgwedel betreibt. „Es läuft eigentlich ganz gut, weil viele sich denken, besser Sport mit Umstellungen als gar keine Möglichkeiten“, fasst er seine Erfahrungen zusammen. Zu den Einschränkungen gehörten die noch bis Sonnabend geschlossene Sauna und ein Einbahnstraßen-System, bei dem die Nutzer durch den Haupteingang ins Gebäude gehen und es durch den eigentlichen Notausgang wieder verlassen.

Um den Besucherstrom besser zu steuern, betreten Kursteilnehmer den entsprechenden Raum jetzt durch eine separate Tür und vermeiden den Gang durch das Aktivcenter. Angesichts der vielen Neuerungen hat die TSG nach Aussage von Vereinschef Uli Appel mehr Personal eingesetzt als vor der Corona-Pandemie. „Die Mitglieder nehmen das alles gern an, wir haben jetzt etwa 100 Check-Ins bis zum Nachmittag, das ist schon für einen normalen Sommer eine gute Zahl“, sagt Budde.

