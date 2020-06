Großburgwedel

Der Elterntreff Burgwedel kann weitermachen: Die Region Hannover fördert das Projekt mit 7550 Euro – die Stadt gibt die gleiche Summe dazu. Wie es praktisch weitergehen soll, darüber macht sich Bianca Kachold vom Familien- und Kinderservicebüro der Stadt Burgwedel gerade Gedanken. Und zwar gemeinsam mit Claudia Järnicke, Leiterin der Kindertagesstätte an der Gartenstraße sowie Sozialarbeiterin Mareike Glende. Von einer Umfrage erhofft sie sich Aufschlüsse über die Bedürfnisse Großburgwedeler Eltern.

„Ich glaube, Burgwedel hat starke Eltern“, sagt Kachold voller Respekt: „Wir hatten ja auch eine Notbetreuung und da habe ich einiges mitbekommen.“ Für Familien sei es nicht einfacher geworden durch die Pandemie. „Arbeiten, Haushalt, Homeschooling: Das ist doch etwas anderes, als wenn Kinder fünf Tage in der Woche in den Kindergarten gehen können.“ Eltern bräuchten gerade jetzt umso mehr Gelegenheiten zum Auftanken und Entspannen. „Und wenn es nur eine halbe Stunde ist.“

Elterntreff wegen Corona-Krise ausgesetzt

Normalerweise ist der Elterntreff eine solche Oase. Seit 2014 konnten Eltern, deren Kinder eine Großburgwedeler Kindertagesstätte besuchen an einem Vormittag in der Woche in in der Kita Gartenstraße Rat und Unterstützung finden. Meist sind dies Mütter, aber auch Väter sind eingeladen. Drei ehrenamtliche Elternbegleiterinnen haben sich speziell in die Bedürfnisse von Familien mit ausländischen Wurzeln hineingearbeitet. Doch ist der Elterntreff offen für alle. „Das wissen nur viele gar nicht“, sagt Kachold.

Mit Beginn der durch die Corona-Krise bedingten Restriktionen musste der Treff eingestellt werden. „Noch suchen wir nach Möglichkeiten, ihn wieder anzubieten“, sagt Kachold. Die Kindertagesstätte falle dabei vorerst raus. „Es kann nicht sein, dass wir die Eltern bitten, die Einrichtung zum Bringen und Holen der Kinder nicht zu betreten und dann solch eine Gruppe dort anzubieten“, sagt Kachold. Einem Treffen draußen stünde möglicherweise das Bedürfnis nach einem geschützten geschlossenen Raum, in dem man sich anvertrauen könne, entgegen. Eine digitale Variante bedürfe der Prüfung – würde aber dem Charakter der Auszeit und echter Begegnung entgegenstehen.

Mit Umfrage Bedürfnisse der Eltern aufnehmen

Auch die Themenabende, für die die Veranstalterinnen zum Teil externe Referenten gewinnen konnten, sind ausgesetzt. „So gut der Treff selbst ankam: Für die Themenabende hätten wir uns mehr Resonanz gewünscht“, sagt Kachold.

Was wollen die Burgwedeler Eltern wirklich? Darauf soll eine anonyme Umfrage Antwort geben. Zwar sind die Fragebögen bereits vor Corona über die Fächer an alle Eltern von Kindergartenkindern in sämtlichen Großburgwedeler Einrichtungen verteilt worden, doch viele sind noch nicht wieder zurück.

„Aber vielleicht haben sich ja neue Themen und Wünsche ergeben“, sagt Kachold. „Wir würden uns sehr freuen, wenn die Eltern, die den Bogen noch zu Hause haben, ihn ausfüllen und anonym entweder in den Briefkasten ihrer Kita oder am Rathaus stecken.“ Die Ergebnisse der Umfrage sollen dazu beitragen, die neue Ausrichtung des Elterntreffs an die tatsächlichen Bedürfnisse anzupassen.

Von Sandra Köhler