Burgwedel

Die Niedersächsischen Landesforsten machen Kindern und Jugendlichen wieder ein Ferienangebot im Wald. Dabei können die Teilnehmer mit zertifizierten Fachleuten des Waldpädagogikzentrums Hannover-Hildesheim die kleinen und großen Geheimnisse des Waldes mit allen Sinnen erkunden. Mit dabei ist auch Waldpädagoge Olaf Slaghekke aus Thönse. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage in der vergangenen Zeit haben die Organisatoren ihr Angebot nun sogar ausgeweitet und angepasst, um möglichst vielen Kindern die Naturerfahrungen und eine schöne Zeit in den heimischen Wäldern zu ermöglichen. Neben vergleichbaren Angeboten in Hannover, Sehnde, Uetze und Burgdorf gibt es auch Naturerlebnisse im Burgwedeler Stadtgebiet.

Ältere verbringen drei Tage im Wald, Jüngere einen Tag

Kinder, die noch bis zu den Sommerferien die Klassenstufe vier bis sieben besuchen, können vom ersten Ferientag am Donnerstag, 22. Juli, bis Sonnabend, 24. Juli, an einem dreitägigen Programm in der Lindhorst zwischen Wettmar und Fuhrberg teilnehmen. Dabei sind die Teilnehmer jeden Tag mit dem Fahrrad unterwegs. Angemeldet werden sollten deshalb nur Kinder, die Erfahrung mit Strecken von 25 Kilometern haben und ein verkehrssicheres Fahrrad besitzen. Das dreitägige Angebot kann nur komplett gebucht werden, die Teilnahme kostet 54 Euro.

Kinder, die derzeit eine der Grundschulklassen eins bis vier besuchen, können in der 30. Kalenderwoche ab Montag, 26. Juli, einen Waldtag im Rahden zwischen Wettmar und Thönse verbringen. Geplant ist je nach Anmeldezahlen ein Tag pro Klassenstufe. Von 9 bis 15 Uhr werden die Teilnehmer dann unterwegs sein, die Teilnahme kostet 18 Euro.

Anmeldungen sind ab sofort möglich

Anmeldungen für beide Angebote nimmt das Forstamt Fuhrberg ab sofort unter Telefon (05135) 929720 entgegen. Bei der Anmeldung wird der volle Betrag fällig. Erst bei Geldeingang auf das Konto, das bei der Anmeldung mitgeteilt wird, und mindestens zehn Teilnehmern je Angebot ist der Platz fest reserviert.

Von Frank Walter