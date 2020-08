Die Region Hannover strebt bis zum Jahr 2050 eine weitgehende Energieversorgung aus erneuerbaren Energiequellen an. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Solarenergie im Gebäudebereich. Aus diesem Grund veröffentlicht die Region am Donnerstag, 1. Oktober, ein onlinebasiertes Solarkataster. Dort gibt es sämtliche Angaben zu allen privaten und öffentlichen Liegenschaften der 21 Kommunen in der Region Hannover. Die Daten dafür hat die Region mit Hilfe eines 3-D-Laserscanners berechnet. Bei der Analyse wurden alle vorhandenen Dachflächen auf ihre Eignung für die Installation einer Fotovoltaik- oder Solarthermieanlage untersucht. „Für jedes Dach wird dann sehr gut ersichtlich sein, welcher solare Ertrag möglich ist“, sagt Umweltdezernentin Christine Karasch.

Eigentümer und Erbbauberechtigte, die Bedenken gegen eine Veröffentlichung der Information zu ihren Gebäuden haben, können diese jederzeit löschen lassen. Ein Widerspruch ist schriftlich unter Angabe der Adresse des Objektes möglich. Ausreichend ist hierfür ein formloses Schreiben an die Region Hannover, Klimaschutzleitstelle, Hildesheimer Straße 20, 30169 Hannover.