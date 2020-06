Großburgwedel

Der Schock ist zunächst groß gewesen. Das Freibad in Großburgwedel öffnet in diesem Jahr nicht. Dadurch fällt dem Schwimmverein Burgwedel die Sommer-Trainingsstätte weg. Doch schon kurz nach Bekanntwerden der Entscheidung der Stadt Burgwedel bekam die Vereinsvorsitzende Claudia Ringkamp aus den umliegenden Kommunen eine große Hilfsbereitschaft zu spüren. Badbetreiber und Vereine möchten die Sportler dabei unterstützen, neben Trockentraining auch tatsächlich ins Wasser springen zu können.

SV ist Mitgesellschafter des Hallenbades

So meldete sich Stefan Otte, Geschäftsführer der Hallenbadgesellschafter in Altwarmbüchen prompt bei ihr, um über die Nutzung des Bades zu sprechen. Da der SV ohnehin Mitgesellschafter des Hallenbades ist, steht dem Verein die anteilige Nutzung ohnehin zu. Die DLRG ist weiterer Gesellschafter, verzichtet aber vorerst auf Trainingszeiten. Somit können die Burgwedeler womöglich schon ab Montag, 29. Juni, unter Einhaltung des strengen Hygienekonzepts im Hallenbad aktiv sein. „Das ist aber noch nicht abschließend geklärt“, sagt Ringkamp.

Auch aus Lehrte kam das Angebot zur Nutzung von Wasserzeiten. „Die haben dort eine gute Triathlonabteilung, deshalb schicken wir wohl unsere Athleten dorthin“, kündigt die Vorsitzende an. Über dieses Feedback war Ringkamp sehr erfreut. „Der Kreisschwimmverband Hannover-Land ist eine große Familie“, sagt sie. „Man kennt sich untereinander von diversen Veranstaltungen und man hilft sich auch. Wir werden von den Vereinen nicht im Regen stehen gelassen.“ Ob diese Aussage als Kritik an der Verwaltung zu verstehen sein könnte, möchte Ringkamp nicht kommentieren. Sie sagt diplomatisch: „Die Stadt Burgwedel stellt uns das Freibad kostenlos zum Training zur Verfügung.“ Wenn die Zeit nun für die Renovierung genutzt werde, sei das eine gute Sache.

Schwimmtraining als Belohnung

Im Altwarmbüchener Hallenbad sind aktuell die Leistungsschwimmer des SC Altwarmbüchen aktiv. „Wir würden ebenfalls zwölf unserer Leistungsschwimmer zum Training schicken“, erklärt Ringkamp. Mehr dürfen nach dem Konzept der Badbetreiber derzeit nicht gleichzeitig ins Wasser. In zwei Sechsergruppen können die Sportler in Kreisen auf den 25-Meter-Bahnen schwimmen. Voraussetzung ist für Ringkamp und die Übungsleiter allerdings die vorausgegangene regelmäßige Teilnahme an den Trockentrainingseinheiten. Das Schwimmen stellt somit einerseits eine Belohnung dar. „Außerdem ist es uns wichtig, dass die Mitglieder genau wissen, wie sie sich im Bad zu verhalten haben. Das muss ihnen vom Trockentraining schon in Fleisch und Blut übergegangen sein.“

Sie hofft darauf, dass zweimal in der Woche eine Trainingseinheit im Hallenbad möglich ist und die Schwimmer für 60 oder gar 90 Minuten ihre Runden drehen können. „Dann lohnt es sich“, sagt sie. Das Trockentraining bietet der SV weiterhin an. Immer montags und mittwochs gibt es eine Dreiviertelstunde lang unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln Kräftigungsübungen. „Das wird auch weiterhin sehr gut angenommen“, sagt Ringkamp, die immer noch bis zu 30 Teilnehmer begrüßt.

