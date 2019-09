Großburgwedel

Die Pumpe läuft wieder: Das ist die gute Nachricht für alle Schwimmer in Großburgwedel. Ab Dienstagfrüh kann das Freibad seinen Betrieb wieder aufnehmen. Es musste am Sonnabendmittag nach dem Ausfall einer Pumpe schließen. „Die konnte inzwischen repariert werden“, teilte am Montagnachmittag Stadtsprecherin Michaela Seidel mit.

Allerdings: Aufgrund des Ausfalls und der aktuellen Temperaturen beträgt die Wassertemperatur derzeit nur 21 Grad Celsius. „Wir können noch nicht absehen, ob wir die durchschnittliche Wassertemperatur von 23 Grad bis zur Wiedereröffnung am Dienstag erreichen werden“, sagte sie weiter.

Von Thomas Oberdorfer