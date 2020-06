Großburgwedel

Während in den Kommunen rundum Jung und Alt unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen sommerlichen Badefreuden frönen, fällt im Freibad Großburgwedel die Saison coronabedingt komplett aus. Das hat der Verwaltungsausschuss der Stadt Burgwedel am Montagabend in nicht öffentlicher Sitzung mehrheitlich beschlossen.

Sicherheitsbedenken wegen möglicher Ansteckungsrisiken mit Covid-19 trotz teurer und aufwendiger Hygieneregeln, die zugleich den Badespaß empfindlich schmälern würden, gaben den Ausschlag für das Mehrheitsvotum, mit dem die Vertreter von CDU, FDP und Grünen viele Burgwedeler enttäuschen werden. Immerhin stellte das Rathaus in Aussicht, dass nun Zeit für die lange geplante Sanierung des Bades gewonnen werde – Wochen oder Monate, die sonst möglicherweise in der nächsten Saison hätten gekappt werden müssen.

Rödiger : Schließung ist „psychologisch falsch“

Die Gruppe SPD/WEB/Die Partei überzeugte das Argumentationspaket der Verwaltung nicht. Sie wollte eine zumindest zeitweise Öffnung. Gerade in den aktuellen wirren Pandemiezeiten, in denen Urlaubsreisen, Jugend- und kulturelle Angebote flachfielen, sei ein Sommer ganz ohne Freibad „psychologisch verkehrt“, sagte Sozialdemokrat Hans-Joachim Rödiger bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Seine Dreier-Gruppe scheiterte jedoch mit ihrem Antrag, wenigstens im Juli und August das Baden auf der Ramhorst zu ermöglichen. Vor September könnten wesentliche Bauarbeiten sowieso nicht beginnen, mutmaßte Rödiger und kritisierte: „Wir haben nie gesehen, dass die Stadt wirklich einen Weg gesucht hat, das Bad zu öffnen.“ Ein Vorziehen der Sanierung nannte er „Sommerkosmetik“.

Christdemokrat Michael Kranz stellte sich bei demselben Pressetermin im Rathaus indes vor die Stadtverwaltung, die die Entscheidung, das Bad zu öffnen oder geschlossen zu halten, dem Verwaltungsausschuss überlassen hatte. Die CDU/FDP-Gruppe sei nach langer Diskussion zu dem Schluss gekommen, sagt der Wettmarer, dass sich die Badegäste kaum an die strengen Regeln des Hygienekonzepts halten würden und dieses sich deshalb nicht sinnvoll umsetzen lasse, ohne Gäste und Personal zu gefährden. Der Verzicht auf die Badesaison sei der Öffentlichkeit aber nur vermittelbar, wenn jetzt die Sanierung auch umgehend angegangen werde.

Das Baden hätte sich anders angefühlt

Leuchtend blau schimmert das Wasser, auf dessen glatter Oberfläche sich die Sonne spiegelt. Man möchte mit Anlauf hineinspringen ins 957 Quadratmeter große Bassin des Freibades. Aber selbst wenn der Verwaltungsausschuss am Montag grünes Licht dafür gegeben hätte, hätte sich das Schwimmen in der Corona-Saison 2020 anders als üblich angefühlt. Laut Hygienekonzept, das die Verwaltung Anfang Juni präsentiert hatte, hätten sich maximal gleichzeitig 100 Menschen im Schwimmer- und weitere 50 Personen im Nichtschwimmerbereich aufhalten dürfen.

Das Konzept sah zusätzlich zu Mund-Nasen-Schutz einen Mindestabstand im und rund ums Becken vor. Die Tickets sollten jeweils nur für vier Stunden am Vor- oder Nachmittag gelten. Vorgeschrieben werden sollten Einbahnstraßenverkehr und Überholverbot auf drei Doppelschwimmbahnen – jeweils eine für schnelle, mittlere und langsame Schwimmer. Und auch darüber, ob wirklich nur die definierten Ein- und Ausstiege für die jeweiligen Bahnen genutzt würden, sollte zusätzliches Sicherheitspersonal wachen, ebenso über die Einhaltung eines Drei-Personen-Limits im Sanitärbereich.

Dabei ist die Liste der Vorkehrungen noch länger, zumal besonders im Eingangsbereich die Mindestabstände von 1,50 Metern schwer zu gewährleisten wären. 106.000 Euro Mehrkosten – hauptsächlich für zusätzliches Aufsichtspersonal – würden für die Umsetzung des Hygienekonzepts fällig, bei halbierten Einnahmen – das hatte die Stadtverwaltung dem Verwaltungsausschuss vorgerechnet. „Wir können die Risiken nicht außer Acht lassen“, erklärten der zuständige Amtsleiter Götz-Gerald Moeller und Bürgermeister Axel Düker.

Doppelbeschluss: Bad zulassen und Planungsauftrag

Großburgwedels Freibad ist Anfang der Sechzigerjahre eröffnet worden. 1991 blieb es für die erste Grundüberholung eine ganze Saison lang geschlossen. Nach weiteren 30 Jahren ist nun eine erneute Teilsanierung nötig, für die der Verwaltungsausschuss den Planungsauftrag erteilte. Seit drei Jahren unübersehbar ist der gesperrte Drei-Meter-Sprungturm: Weil die Sprunggrube zu steile Winkel aufweist, sind Betonarbeiten nötig, um diese abzuflachen. Vorbereitende Kernbohrungen fanden – 2019 beauftragt – kurz vor dem Saisonbeginn statt. Auch Beckenumrandung, Durchschreitebecken, die (nicht barrierefreie) Tribünenanlage, die Duschen samt Entlüftung und Wasserzufuhr sowie der Eingangsbereich sollen für rund 640.000 Euro erneuert werden. „Denkbar“ sei, so heißt es in einem Handout der Verwaltung zur Pressekonferenz, das komplette Paket noch dieses Jahr zu beginnen und möglichst bis April 2021 abzuschließen.

Ein versteckter Hinweis? Das Verbotszeichen bezieht sich nur auf den Sprung vom Beckenrand. Quelle: Martin Lauber

So öffnen die Freibäder in der Nachbarschaft Burgwedeler müssen sich in dieser Badesaison neu orientieren. In direkter Nachbarschaft laden zwei Freibäder ein. Das Spaßbad Wedemark in Mellendorf hat seit dem 28. Mai geöffnet – montags bis freitags von 6.30 bis 20 Uhr, sonnabends von 8 bis 20 Uhr und sonntags von 8 bis 18 Uhr. In diesem Jahr gibt es zwei Zeitfenster – von 6.30 bis 13 und von 13.30 bis 20 Uhr, zwischendurch wird gereinigt. Besucher müssen sich bei Zutritt die Hände desinfizieren. Im gesamten Bad gilt der Abstand von 1,50 Metern, im Wasser von mindestens zwei Metern. Sammelumkleiden und Duschen bleiben geschlossen. Ebenfalls fast um die Ecke liegt das Freibad Burgdorf, Am Nassen Berg. Schilder, Flatterbänder, Pfeile und Abstandsmarkierungen auf dem Boden, Einbahnstraßenverkehr und ein geschlossenes Planschbecken lassen keinen Zweifel aufkommen, dass alles Mögliche gegen ein Infektionsrisiko mit Covid-19 getan wird. Im Gebäude herrscht Maskenpflicht. Vier Zeitfenster gibt es: von 6 bis 8.30 Uhr, von 9 bis 13 Uhr, von 14 bis 17.30 Uhr und 18.30 bis 19.30 Uhr. 350 Besucher dürfen – bei leicht ermäßigtem Eintritt – gleichzeitig aufs Gelände, 100 ins Wasser.

Kommentar

Bonjour tristesse, meint dazu unser Mitarbeiter Martin Lauber.

Von Martin Lauber