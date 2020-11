Großburgwedel

Sie sitzen nebeneinander, schauen sich liebevoll in die Augen, und man merkt ihre enge Verbundenheit sowie ihr blindes Verstehen. Frieda und Dieter Lehmann aus Großburgwedel sind am Mittwoch, 18. November, 60 Jahre lang verheiratet. Groß gefeiert wird die diamantene Hochzeit aufgrund der Corona-Pandemie nicht. Ihre drei Töchter besuchen sie an ihrem Ehrentag zwar, aber wegen der Infektionsgefahr lieber nacheinander.

Lehmanns halten 60 Jahre lang zusammen

„Wir haben uns immer verstanden“, sagt die 80-jährige Frieda Lehmann, und ihr lachender Blick schweift zu ihrem Mann, der mit einem freundlichen Nicken den Satz seiner Frau bestätigt. Richtig Streit habe es nie gegeben. Und wenn sie unterschiedlicher Meinung waren, versöhnten sie sich schnell. „Wir haben immer zusammengehalten – und das 60 Jahre lang“, sagt der 81-Jährige und schmunzelt. Das sei ihr Erfolgsrezept.

Ein Erinnerungsfoto zeigt Frieda und Dieter Lehmann an ihrem Hochzeitstag vor 60 Jahren. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Kennengelernt haben sich Frieda, die mit Mädchennamen Gerrlich heißt, und Dieter Lehmann bei einer Spritztour mit ihrem Schwager Jürgen Köppen. Der hatte beide zu einem Ausflug mit dem Auto zum Kaiser-Wilhelm-Denkmal an der Porta Westfalica eingeladen – und auf der Rücksitzbank hat es dann zwischen den beiden gefunkt. Das war im Januar 1960. „Es war sehr kalt und überall hatte Schnee gelegen“, erinnert sich Frieda Lehmann, die aus der Nähe von Detmold stammt.

„Herrenbesuche sind nicht erlaubt“

Dieter Lehmann war zu dem Zeitpunkt bei der Bundeswehr in Augustdorf ebenfalls unweit von Detmold stationiert. Dort hatte er seinen späteren Schwager auch kennengelernt, der das Paar regelrecht verkuppelt hat. Danach schrieben sich Gerrlich und Lehmann zunächst Briefe. Ab und an besuchten sie sich bei den Eltern oder gingen gemeinsam ins Kino. Und anschließend ging es schnell: Am 5. Juni feierte das Paar Verlobung. Und bereits fünf Monate später standen der gelernte Maurer und die Kontoristin vor dem Traualtar.

Der Grund für die schnelle Hochzeit hatte nicht nur mit der großen Liebe zu tun. Weil Lehmann mit seiner Mutter Nora in Hannover wohnte, folgte Gerrlich ihrem Auserwählten in die Landeshauptstadt. Sie blieben vorerst bei der Mutter, doch auf Dauer sei die Wohnung zu eng gewesen. Auf der Suche nach einem möblierten Zimmer bekam Frieda zu hören: Herrenbesuche seien nicht erlaubt, erinnert sich die 80-Jährige und lacht. „Um eine Wohnung zu bekommen, haben wir schnell geheiratet.“

Drei Töchter erblicken das Licht der Welt

„Wir haben es bis heute nicht bereut“, sagt der 81-Jährige über die schnelle Hochzeit. Bereits ein Jahr nach der Trauung wurde Tochter Birgit geboren. Vier Jahre später erblickte Tochter Sabine das Licht der Welt und 1969 Nesthäkchen Anja. Als die Kinder noch klein waren, absolvierte der gelernte Maurer eine Meisterschule. Nach einigen Stationen als Maurermeister machte er sich 1968 mit einem Baugeschäft selbstständig.

Vier Jahre später zog die fünfköpfige Familie nach Neuwarmbüchen. „Mein Mann hat immer viel gearbeitet: tagsüber auf der Baustelle, und abends hat er die Büroarbeit erledigt und Angebote geprüft“, sagt Frieda Lehmann, die bevor die Kinder zur Welt kamen, bei Karstadt als Kassiererin beschäftigt war. Das Kaufhaus habe damals pro Etage eine Kasse gehabt. „Alle zwei Stunden kam eine Ablösung, damit ich Pause machen konnte“, erzählt sie. Von den Bedingungen dort träumt sie heute noch.

Lehmanns sind sportliche Schützen

Später stieg Frieda Lehmann im Geschäft ihres Mannes mit ein. Das nötige Wissen eignete sie sich bei VHS-Fortbildungskursen an. Viel Zeit etwa für Urlaub blieb der Familie nicht. Wenn sie unterwegs war, dann zwischen Weihnachten und Neujahr. „Wir sind in den Bayerischen Wald gefahren“, sagt die agile Frau. In den Sommerferien fuhren die drei Töchter in Zeltlager an die Ostsee oder seien von anderen Familien mitgenommen worden. „Wir haben immer zugesehen, für die Mädchen etwas zu organisieren und haben es auch hinbekommen.“ Erst 2016 gaben die Lehmanns ihr Baugeschäft auf.

Und wenn dann doch etwas Zeit übrig blieb, betätigten sich Frieda und Dieter Lehmann bei den Großburgwedeler Schützen sportlich. Vier Jahrzehnte lang gehörten sie dem Verein an. Er war 1980 Schützenkönig, sie holte den Titel der Damenkönigin.

Ein weiteres Hobby von Dieter Lehmann war der Gesang. Gleich nach dem Umzug nach Neuwarmbüchen schloss er sich dem Männergesangsverein NGV Immergrün an und sang dort bis 2016. Nach wie vor besteht eine Verbindung zum Verein. Den Kontakt hält er Jahr für Jahr bei herzhaften Koteletts und geselligen Zusammensein aufrecht. „Und Lieder schmettern wir auch noch“, sagt der 81-Jährige.

Ehepaar sagt Feier wegen Corona ab

„Wegen der Pandemie haben wir alles abgesagt“, sagt Frieda Lehmann gefasst. Ihre diamantene Hochzeit feiert das Paar mit seinen Töchtern am Mittwoch. „Die kommen wegen der Ansteckungsgefahr aber nacheinander“, sagt die 80-Jährige. Enttäuschte Mienen zeigen die Lehmanns indes nicht. „Hauptsache, wir verstehen uns wie am ersten Tag und bleiben fit und gesund“, sagt Ehemann Dieter und blickt seiner Frau verliebt in die Augen – und möglicherweise gibt es am Hochzeitstag ein Ständchen von ihm.

