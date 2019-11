Großburgwedel

Die Friedenswoche der St.-Petri-Gemeinde in Großburgwedel findet in diesem Jahr in der Woche von Montag, 11., bis Freitag, 16. November, statt. Wie bereits seit 1981 lädt die Gemeinde auch bei der diesjährigen Ausgabe der Friedenswoche zu den Frühgebeten ein. Die Andachten beginnen bei Kerzenschein jeweils um 6.15 Uhr in der St.-Petri-Kirche an der Straße Im Mitteldorf. Bereits seit den Sommerferien haben die 25 Jugendliche der Evangelischen Jugend aus Burgwedel und dem Kirchenkreis Burgwedel– Langenhagen diese Gottesdienste vorbereitet. Das Motto der Andachten ist „L(I)EBEN!“.

An jedem Morgen wird ein anderer Aspekt dieses Themas im Mittelpunkt stehen: die Liebe zu Gott und Gottes Liebe zu Menschen, Liebe und Hass, die Liebe zum Leben und wie wichtig es ist, sich selbst lieben zu können. Für Musik sorgt Sound Factory, die Band des Kirchenkreises. Im Anschluss an jedes Frühgebet wird im Gemeindehaus gemeinsam gefrühstückt. Die Teilnahme kostet einen Euro pro Person.

Das könnte Sie auch interessieren:

Großburgwedel trifft sich zum Frühgebet

Ehrenamtliche organisieren Sponsorenlauf für die Stiftung

Von Sandra Köhler