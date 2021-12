Burgwedel

Die Einführung der 2G-plus-Regel stellt Gastronomen und Anbieter körpernaher Dienstleistungen wie Friseure vor große Herausforderungen. Ein Spontanbesuch von Restaurant und Salon ist nicht mehr so einfach möglich für Genesene und Geimpfte, weil sie zusätzlich einen Test brauchen. Etliche Gastronomen und Friseure bieten deshalb Selbsttests vor Ort an. Zwar plant die Landesregierung ab Sonnabend Lockerungen für diese Branchen, ob diese Sinn machen, bleibt abzuwarten.

Anfang Dezember hat Bassem Kallel seinen Friseursalon „Männersache“ an der Von-Alten-Straße eröffnet. Doch mit der 2G-plus-Regel gestaltet sich der Start mit seiner Filiale in Großburgwedel schwierig. Nur Genesene und Geimpfte dürfen in den Herrensalon und müssen zusätzlich einen Test nachweisen. Eine Ausnahme gilt mittlerweile für diejenigen, die eine Boosterimpfung erhalten haben. Ab Sonnabend könnte Kallel sogar auf die zusätzlichen Tests verzichten, wenn er seinen Salon nur zu 70 Prozent auslastet. So sieht es der Vorschlag der Landesregierung auch für Restaurants vor.

Für Kallel heißt die derzeitige Regelung aber: viele Absagen von Terminen, keine Laufkundschaft und Zurückhaltung bei den Stammkunden. Das habe er auch in seinem Salon an der Lister Meile in Hannover bemerkt, erzählt er. „Das ist eine ungünstige Zeit.“

Frisierstühle stehen auf Abstand

Seinen Salon hat er schon einmal auf Hygienevorgaben getrimmt: Zwischen den Frisierstühlen gibt es zwei Meter Abstand. Ihm sei es wichtig, dass die Kundinnen und Kunden auch Vertrauen gewinnen, sagt er. Sie können entweder vor der Tür unter Aufsicht einen mitgebrachten Test machen oder sich nebenan, im neu eröffneten Testzentrum, testen lassen. Sollte das einmal geschlossen sein oder ein spontaner Besuch anstehen, habe er aber auch Tests gegen eine kleine Gebühr vorrätig.

Auf Abstand: Bassem Kallel hat seinen neuen Salon so eingerichtet, dass die vorgeschriebenen Abstände locker gewahrt werden können. Quelle: Alina Stillahn

Die Selbsttests vor der Ladentür bieten viele Friseure in Burgwedel an: Bei zwölf der 16 befragten Salons besteht diese Möglichkeit. Doch bei den meisten müssen die Kundinnen und Kunden die Tests mitbringen.

Auch in der Gastronomie wird vielerorts ein Test unter Aufsicht vor Ort angeboten. Das ist bei sieben von zehn Befragten möglich. Fünf Restaurantbetreiber haben auch Tests vorrätig. Auffällig sind die Preisunterschiede: So bietet ein Restaurant einen Test für 2,50 Euro an und das nächste einen für 8,50 Euro.

Schwierig wird es auf den übrigen Dörfern

Im il Casale in Großburgwedel verkauft Inhaber Gaetano Piro die Tests für 3,50 Euro. Die Gäste können sich aber auch selbst einen mitbringen. Ein spontaner Besuch in seinem Restaurant soll weiterhin möglich bleiben. Das scheint anzukommen. Am Dienstag um die Mittagszeit war das Restaurant gut besucht.

Der Friseursalon M/hair biete wie viele Restaurants und Friseure in Burgwedel Kunden die Möglichkeit, anstatt eines Tests vom Testzentrum einen Selbsttest vor dem Eingang zu machen. Quelle: Max Baumgart

Anders sieht es anscheinend auf den Dörfern aus. Ralf Bachelle von Bachelle’s Restaurant im Golf-Club Burgwedel in Engensen weist auf seiner Website darauf hin, dass er nur noch für Reservierungen öffnet. Spontane Besuche seien nicht mehr möglich, da es kein Testzentrum im Dorf gebe und er selbst nicht die Kapazitäten habe, um Selbsttests zu kontrollieren. „Wir sind quasi schon im Lockdown“, sagt er. Kundschaft habe er kaum noch.

Gäste sollen sich sicher fühlen

„Wir wollen, dass unsere Gäste zu uns kommen und sich sicher fühlen“, sagt Antje Spriewald vom Hotel Kokenhof in Großburgwedel. „Aber wir müssen natürlich auch Geld verdienen.“ Daher biete das Hotel und das zugehörige Restaurant Kokenkrug überwachte Selbsttests an. Die Kontrollen der Impfausweise und die Überwachung der Selbsttests vor Ort nehme die Belegschaft sehr genau, um das Risiko so gering wie möglich zu halten. Die Gastronomie sei wie schon im Lockdown am stärksten von den aktuellen Corona-Maßnahmen betroffen, meint Spriewald.

Auch für Kallel läuft der Betrieb seines neuen Friseursalons noch nicht so, wie er es sich gewünscht hat. Neben der möglichen Lockerung der Corona-Regeln hofft er auch darauf, dass sich möglichst viele Menschen bald impfen lassen.

Von Max Baumgart und Alina Stillahn