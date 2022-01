Großburgwedel

Am Sonntag, 23. Januar, beginnt das Kinderimpfen im ehemaligen Autohaus an der Kokenhorststraße 2 von 10 bis 17 Uhr. Dort können sich Kinder von fünf bis elf Jahren ihre erste Impfung geben lassen. Dafür ist aber unbedingt eine Terminbuchung erforderlich, wie die Stadt mitteilt.

Für die Anmeldungen hat die Region Hannover ein Online-Terminportal eingerichtet. Auf der Website www.impfportal-niedersachsen.de erfolgt die Terminvergabe. Für die Zweitimpfung der Kinder am Sonnabend, 19. Februar, erfolgt die Terminvergabe über ein Formular, das bei der Erstimpfung ausgestellt wird.

36 Impfungen beim Feierabendimpfen

Ein paralleles Erwachsenenimpfen gibt es an diesen Tagen nicht. Denn der Impfstoff soll getrennt werden, um Impffehler auszuschließen. Am Donnerstag und Freitag können sich Erwachsene ohne Termin wie immer im ehemaligen Autohaus von 10 bis 16 Uhr impfen lassen. Am Sonntag, 23. Januar, impft auch wieder das DRK von 10 bis 17 Uhr im Rathaus. Einen Termin müssen Impfwillige nicht mehr machen. Bereits gebuchte Termine behalten aber ihre Gültigkeit. Am Dienstag, 25. Januar, geht es denn weiter mit dem Feierabendimpfen an der Kokenhorststraße von 17.30 Uhr bis 21 Uhr. Zum ersten Termin kamen laut Stadt 36 Personen.

Um Wartezeiten zu verkürzen, werden Impfwillige gebeten, ihre Impfunterlagen – Aufklärungsbogen, Anamnese, Einwilligungsbogen – möglichst im Vorfeld auszudrucken und vollständig ausgefüllt mitzubringen. Die Formulare sind auf der Seite des Robert-Koch-Instituts unter www.rki.de abrufbar.

Zur Impfung muss ein Ausweis und wenn vorhanden, ein Impfpass mitgebracht werden. Kinder müssen von mindestens einem Erziehungsberechtigten begleitet werden, zusätzlich brauchen sie ein Dokument, das sie ausweist, wie etwa einen Lichtbildausweis oder die Versichertenkarte der Krankenkasse.

Von Alina Stillahn