Fuhrberg

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Werkzeug aus einem Kleintransporter gestohlen. Sie schlugen die Scheibe eines auf einem Hotelparkplatz an der Celler Straße abgestellten Wagens der Marke Mercedes ein. Den Wert des Werkzeuges der Marke Hilti schätzt die Polizei auf mehrere Tausend Euro. Unter anderem nahmen die Diebe Schlagbohrer, einen Schrauber, ein Meißel- und Setzgerät und eine Tigersäge mit.

Laut Polizei ereignete sich der Diebstahl in der Zeit von 23.30 am Mittwochabend bis 6 Uhr am Donnerstag. Zeugen können sich unter Telefon (05139) 9910 bei der Polizei in Großburgwedel melden.

Von Alina Stillahn