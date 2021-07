Fuhrberg

Unbekannte haben versucht, in die Fuhrberger Ludwig-Harms-Kirche einzubrechen – sind aber gescheitert. An der Kirche wurden am Mittwochmorgen Hebelspuren entdeckt. Der Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Friedhelm Sulfrian, schätzt den Schaden auf 300 bis 350 Euro.

Dabei hatten die Täter laut Sulfrian an mehreren Stellen versucht, in die Kirche zu gelangen. An der Eingangstüren und an der Sakristei finden sich Spuren. Der Hauptschaden ist aber an der Rückseite der Kirche an der Gemeindebücherei. „Da muss der Tischler ran“, sagt Sulfrian. Doch es sei ein gutes Zeichen, dass die Fenster gehalten haben.

Tresor ließ sich 2018 nicht knacken

Dieser Vorfall ist jedoch nicht der erste seiner Art. Laut dem Vorsitzenden sei schon mehrmals versucht worden einzubrechen. Einen großen Schaden richteten die Einbrecher 2018 an, als sie in die Kirche gelangten und den Tresor herausschleppten. Doch letztlich blieb auch das erfolglos, denn sie konnten den Tresor nicht öffnen.

Entdeckt hatte die Spuren des jetzigen Einbruchsversuchs die Küsterin beim Fensterputzen. Warum die Einbrecher ausgerechnet die Fuhrberger Kirche ins Visier nahmen, kann sich Sulfrian nicht erklären. „Im Kirchen- und Gemeindehaus ist nicht viel zu holen, außer sie setzen sich hin und wollen lesen“, sagt er. Alles Wertvolle lagere im Tresor – und der hat schon einmal gehalten.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Großburgwedel unter der Telefonnummer (05139) 9910 zu melden.

Von Alina Stillahn