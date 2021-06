Fuhrberg

Entspannt sitzt er in sommerlicher Kleidung auf einer Holzbank vor der Ludwig-Harms-Kirche in Fuhrberg. Pastor Rainer Hennes Zeit in der Kirchengemeinde ist fast um. Der 65-Jährige geht im September in Ruhestand. Sechseinhalb Jahre lang bekleidete Henne eine halbe Stelle als Pastor in Fuhrberg und eine weitere halbe Stelle als Seelsorger im Großburgwedeler Krankenhaus. Ein Wermutstropfen trübt seinen Abschied: Die Pfarrstelle wird nicht wieder besetzt.

Pastor lernte das Dorf lieben

Dass die Pfarrstelle nach seinem Ausscheiden nicht wieder besetzt werden würde, sei von Anfang an klar gewesen, sagt der scheidende Pastor. Das habe die Kirchengemeinde im Laufe der Jahre verdrängt. Gleichwohl sei es nicht schön zu arbeiten, um sich am Ende überflüssig zu machen. Dennoch: „Ich habe das Dorf lieben gelernt“, sagt der Pastor und blickt dabei nach mehr als sechs Jahren Dienstzeit zurück. Er habe sich stets willkommen gefühlt und sei gern in Fuhrberg gewesen. „Und ich habe tolle Leute kennengelernt.“

So kannte man ihn in den vergangenen Jahren: Fuhrbergs Pastor Rainer Henne predigt in der Ludwig-Harms-Kirche. Quelle: Patricia Chadde (Archiv)

Als ein kleines Juwel bezeichnet Henne das Ensemble aus schlichter und heller Kirche sowie benachbartem Gemeindehaus. Er schwärmt vom Altar, den er immer wieder neu entdeckt habe. Und er spricht den Gemeindemitgliedern viel Lob aus, weil sie beim Bau beider Gebäude Beharrlichkeit, Durchsetzungsfähigkeit, Energie und Gestaltungswillen gezeigt hätten. „Respekt, Hut ab“, würdigt Henne diesen Einsatz. Die Gemeinde hatte beide Häuser einst auf eigene Faust gebaut.

Bevor Henne seinen Dienst in Fuhrberg antrat, hatte er einige berufliche Stationen absolviert: Der gebürtige Hannoveraner ließ sich in Rotterdam ordinieren, wo er drei Jahre blieb. Danach traten er und seine Frau, die ebenfalls Theologin ist, gemeinsam eine Stelle in Drochtersen (Kreis Stade) an. 1996 wechselte das Ehepaar nach Soltau. Eine volle Stelle bekleidete Henne von 2007 bis 2012 als Gefängnisseelsorger in Uelzen und Lüneburg. Anschließend war er in Lüneburg als Berufsschulpastor tätig.

Pastor Rainer Henne hält einen Gottesdienst beim Schützenfest in Fuhrberg. Quelle: Nils Oehlschläger (Archiv)

Henne gehört zu den Menschen, die auf andere Leute zugehen. Als Pastor in Fuhrberg knüpfte er gleich Kontakte zu Vereinen und Verbänden. Und er bemühte sich, ein Netz im Dorf zu spannen, um die Menschen miteinander zu verbinden. Das scheint dem Vater zweier erwachsener Söhne gelungen zu sein. Er erinnert sich an das Fest zum 125-jährigen Bestehen der Fuhrberger Feuerwehr sowie das Jubiläum 250 Jahre Kirchengemeinde. „Das waren rauschende Feste, die das Dorf aufgemuntert haben.“

Lachen ist Hennes Lebenselixier

Auch die Abschiedsgottesdienste der Rabengruppe – künftige Grundschüler – im Kindergarten sowie die Kinderbibelwochen bleiben Henne in positiver Erinnerung. „Das war der Hammer“, kommentiert er die Veranstaltungen. Überhaupt bereitet dem einstigen Zivildienstleistenden in einem Hort die Arbeit mit Kindern Freude. Rundum überwiege das Positive, bilanziert Henne, der als Pastor seine Mitmenschen gern zum Lachen bringt. „Das ist mein Lebenselixier.“ Diese Einstellung hat Henne auch in Zeiten von Corona geholfen. Zweimal Karfreitag- und Ostersonntag-Gottesdienste nicht abhalten zu dürfen sei ein Einschnitt gewesen.

Wegen der Pandemie sind zwar neue Ideen entstanden – zum Beispiel, an Heiligabend auf dem Sportplatz des SV einen Gottesdienst auf die Beine zu stellen und ein Krippenspiel dort anzubieten. „Wegen der Ansteckungsgefahr ruderten Sportverein und Gemeinde zurück“, sagt Henne. Aber das Krippenspiel, das bei der Generalprobe gefilmt wurde, sei auf Youtube 900-mal geklickt worden.

So geht es in der Fuhrberger Kirchengemeinde weiter „Noch gibt es keine konkreten Lösungen“, sagt Andrea Hesse, Sprecherin des Kirchenkreises Burgwedel-Langenhagen. Nur so viel: Jens Blume, Pastor der St.-Petri-Kirche in Groß- und Kleinburgwedel, übernimmt die Vakanzvertretung. Unterstützung bekommt er von seinem Kollegen Karl-Martin Harms. Der Pastor ist „Springer“ im Kirchenkreis und zugleich Flughafenseelsorger. Eine Vakanz ist laut Hesse durchaus gewollt, damit sich die Gemeinde vom alten Pastor lösen könne und einem neuen offen gegenüberstünde. Und was passiert mit Rainer Hennes halber Seelsorgerstelle im Krankenhaus Großburgwedel? Träger dort ist ebenfalls der Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen. „Da wird eine Gesamtlösung kommen. Genaue Überlegungen werden noch erarbeitet“, sagt die Kirchenkreissprecherin. Keine Pfarrstelle mehr in Fuhrberg: Den Kirchenvorstand der Ludwig-Harms-Gemeinde erfreut die Nachricht nicht. „Aber wir müssen der Realität ins Auge sehen“, sagt Vorstandsvorsitzender Friedhelm Sulfrian. Der Grund, warum die Fuhrberger Kirchengemeinde ab September keinen eigenen Pastor mehr haben wird, liegt auf der Hand: „Das sind die sinkenden Mitgliederzahlen.“ Zählte die Gemeinde beim Amtsantritt von Pastor Henne vor sechseinhalb Jahren noch 1150 Mitglieder, sind es nach Angaben von Sulfrian heute lediglich noch 950. Eine ganze Pfarrstelle bekommen Kirchengemeinden heute noch mit mehr als 3000 Mitgliedern, eine halbe Stelle normalerweise erst bei 1500. Immerhin: Die Fuhrberger Kirchengemeinde bleibt auch künftig selbstständig. Das hat zur Folge, dass die hauptamtliche Küsterin der Gemeinde erhalten bleibt. Das Kirchenbüro öffnet wie gewohnt weiterhin am Mittwochnachmittag und Freitagvormittag. Auch die sonntäglichen Gottesdienste seien bis Ende des Jahres besetzt, sagt der Vorstandsvorsitzende. Prädikanten oder Lektoren werden diese gestalten. Lesegottesdienste ohne Predigt bietet die Gemeinde ebenfalls an. „Es gibt auch Überlegungen, pensionierte Pastoren mit ins Boot zu holen“, sagt Sulfrian.

Pastor will sich dem Schreiben widmen

Viele Menschen verabschieden sich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Henne nicht. „Ich gehe mit einem Lachen. Für mich ist die Arbeit in einer Kirchengemeinde die Königsklasse.“ Mit seiner Frau Christiane Plöhn zieht Henne zurück nach Lüneburg, wo er einst an einer Berufsschule tätig war. Henne will im ersten Jahr als Rentner sehen, wie es sich anfühlt, nur als Privatmensch zu leben. Zudem möchte er sich dem Schreiben widmen: Seit 30 Jahren schleppt der nun scheidende Pastor eine Idee für einen Roman mit sich. Und er singt leidenschaftlich gern. „Möglicherweise trete ich in einen Chor ein“, sagt er.

Pastor Rainer Hennes offizielle Verabschiedung mit Superintendent Holger Grünjes ist für Sonntag, 5. September, ab 15 Uhr geplant.

Von Katerina Jarolim-Vormeier