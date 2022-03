Fuhrberg

Die kleinen Verkaufshütten in Burgwedel und Isernhagen hatten bereits erahnen lassen, dass die Spargelsaison 2022 kurz vor dem Start steht. Am Dienstagmorgen verkündete der Hof Heuer aus Fuhrberg nun, die ersten Stangen des Edelgemüses gestochen zu haben. An diesem Donnerstag, 24. März, soll auch der Hofladen am Trülldamm 7 in Fuhrberg eröffnen.

Die Ernte kann beginnen – und nach und nach sollen dann auch die 30 Verkaufsstände mit dem Spargel bestückt werden. Ab Freitag, 1. April, öffnet dann die Spargelwirtschaft auf dem Fuhrberger Hof mit ihrem Zeltrestaurant. Voraussichtlich bis Ende Juni können Besucherinnen und Besucher dort täglich von 11 bis 21.30 Uhr einkehren.

Sperrung der L310 wird zur Herausforderung

Um das Infektionsrisiko bei den Erntehelfern gering zu halten, hatte sich der Spargelhof Heuer bereits Anfang des Jahres entschieden, nur geimpfte Mitarbeiter einzustellen. Eine weitere Herausforderung für die Saison 2022 wird neben der Pandemie die komplett gesperrte Landesstraße 310 – die Hauptverbindungsstraße von Mellendorf nach Fuhrberg. Es bleibt abzuwarten, wie viele Gäste die Umleitung fernhalten wird.

Erstmalig können Interessierte in dieser Saison in Fuhrberg Heidelbeeren selbst pflücken. Quelle: Mario Moers (Archiv)

Erstmals Heidelbeeren zum Selbstpflücken

Aber die Heuers sind kreativ und haben sich für die Saison 2022 weitere Besuchermagnete ausgedacht. Erstmals, so kündigt der Hof an, soll die Zeltwirtschaft auch über die Spargelsaison hinaus geöffnet bleiben – im Juli und August, mitten in der Beerensaison, sollen dort täglich Kaffee, Kuchen, Waffeln, Eis und natürlich Heidelbeeren die Gäste anlocken. Den Auftakt dafür soll ein großes Hoffest am 2. und 3. Juli bilden. Eine weitere Premiere: In Fuhrberg öffnen die Heuers in diesem Jahr eine Heidelbeeranlage zum Selbstpflücken.