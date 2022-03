Fuhrberg

Unglaublich, die plötzliche Stille auf der L310 mitten in Fuhrberg. Vor nicht einmal zwei Wochen rauschten hier Tag für Tag rund 20.000 Fahrzeuge entlang. Lastwagen, Transporter, Autos und Motorräder donnerten über die Ortsdurchfahrt. Seit vielen Jahren fordern Bürger und Politiker daher eine Verkehrsberuhigung, gar eine Umgehungsstraße. Und nun? Leere. Geradezu unwirklich kommt es einem bei einem Spaziergang durch Fuhrberg vor. Minutenlang kommt nichts, man könnte Walzer tanzen auf dem Asphalt. Und das soll sechs Monate so weitergehen – denn das Land lässt gerade die Brücke an der Hengstbeeke erneuern. Die Klage einiger Unternehmen gegen die Sperrung war vor dem Verwaltungsgericht gescheitert.

Nur wenige Autofahrer finden vorbei an der Absperrung mit dem Vermerk „bis Baustelle frei“. Ein Transparent, das die Inhaber vom Autohaus Bartels dort angebracht haben, macht unmissverständlich klar: „Zufahrt zu allen Fuhrberger Betrieben frei!“ Ins gleiche Horn bläst auch die Botschaft eines Plakats mit dem Frischmarkt-Logo: „Zufahrt frei!“. Denn die Baustelle selbst, die kommt erst ein ganzes Stück später. Nach Ortsende. Im Wald auf der Straße nach Mellendorf, dort wo die Brücke über die Hengstbeeke führt.

Zufahrt frei: Dass die Zufahrt zu den Geschäften trotz der Sperrung der L310 möglich ist, betonen die Fuhrberger Geschäftsleute mit Transparent und Plakat. Quelle: Sandra Köhler

Sperrung der L310: Im Heide-Hotel Klütz in Fuhrberg kommen weniger Gäste zum Mittagessen

Bereits nach wenigen Tagen sind die Auswirkungen der Sperrung schmerzlich spürbar. „Beim Mittagsgeschäft merken wir es deutlich, das sind etwa 30 Prozent weniger als vorher“, sagt Hans-Joachim Klütz. „Das Hotelgeschäft funktioniert glücklicherweise so, dass die Leute nicht vor Ort suchen, sondern vorher im Internet gucken. Die lotsen wir schon hierher. Aber Mitarbeiter von Unternehmen in der Wedemark, die sonst zum Mittagessen zu uns kommen, scheinen nicht gewillt, den Umweg auf sich zu nehmen.“

Weniger los beim Mittagstisch: Die Straßensperrung macht sich im Heide-Hotel Klütz insbesondere bei den Mittagessen bemerkbar. Quelle: Sandra Köhler

Tankstelle überlegt, Öffnungszeiten zu verkürzen

Auch bei Cord Kausche von der Tankstelle M1 läuft es mau. Insbesondere das To-go-Geschäft. „Die Handwerker, die auf der Durchfahrt hier tanken und dazu Kaffee und etwas zu essen mitnehmen, fehlen“, sagt er und spricht von etwa 60 Prozent Umsatzrückgang.

Es muss wirtschaftlich bleiben: Cord Kausche überlegt, während der Sperrung der L310 die Öffnungszeiten für die Tankstelle M1 einzuschränken. Quelle: Sandra Köhler

Ein paar Tage wolle er noch schauen, dann müsse er handeln – und überlegen, die Öffnungszeiten aus Kostengründen anzupassen. „Für fünf Brötchen und drei Zeitungen lohnt es sich nicht, morgens von 6 bis 8 Uhr zu öffnen“, sagt Kausche. Und auch abends von 20 bis 22 Uhr tue sich momentan eigentlich nichts. Die Aussicht, dass die Strecke sechs Monate gesperrt bleiben soll, mache es nicht besser. „Dass das gemacht werden muss, sehen wir ja alle ein. Aber muss das so lange dauern? Und: Warum ist an der Baustelle außer Fahrzeugen und einem Dixi-Klo noch nichts zu sehen?“

Die Arbeiten haben begonnen: Die Baufirma ist dabei, die Baustelle auf der Brücke über die Hengstbeeke mit Bauzäunen abzusperren. Quelle: Sandra Köhler

Verderbliche Waren: Frischmarkt kalkuliert noch genauer

Diese Fragen stellt sich auch Frank Hoffmann, Marktleiter im Fuhrberger Frischmarkt. Die Auskunft der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mutet da beruhigend an: Aktuell werde die Baustelle vorbereitet – mitsamt der Sicherung des Baufeldes, Einrichtung von Arbeits- und Lagerplätzen, Antransport von Baumaschinen, Mannschaftsunterkünften und Sicherheitseinrichtungen. „Es handelt sich bereits um Bestandteile des Bauvertrages, die im konkreten Fall völlig planmäßig ablaufen“, heißt es von der Behörde. „Der erste Baufortschritt wird in Kürze, voraussichtlich in der kommenden Woche, erfolgen.“

Zurück zum Frischmarkt: Der hat viele Kunden aus dem Ort. Die Einbußen der ersten Tage halten sich mit einem Minus von etwa 5 Prozent noch in Grenzen. „Vielleicht liegt es daran, dass die, die sonst in die Wedemark zum Einkaufen fahren, angesichts der Benzinpreise lieber hier einkaufen“, mutmaßt Marktleiter Hoffmann. Und der Weg dorthin ist nun ohnehin ein langer. „Aber wir hatten in der letzten Woche auch einen Tag mit 100 Kunden weniger als sonst. Und die Ferienzeit kommt ja auch noch“, so Hoffmann. Gerade bei Waren mit kurzer Haltbarkeit kalkuliere er deshalb jetzt vorsichtiger.

Kämpfen ums Überleben: Barbaros Beyfasi vom „Aktiv Kebab“ hofft, dass er seinen Mitarbeiter Fereydoun Borooshaki trotz der Umsatzeinbußen weiter beschäftigen kann. Quelle: Sandra Köhler

70 Prozent weniger: Dönerladen kämpft ums Überleben

„Es ist richtig schlimm, ich hatte in der letzten Woche 70 Prozent weniger Umsatz“, sagt hingegen Barbaros Bayfasi, Inhaber des Dönerladens nebenan. Als er sich vor zweieinhalb Jahren entschloss, „Aktiv Kebap“ zu eröffnen, habe er sich vorher schlaugemacht. „Gut 20.000 Autos am Tag, die hier durchfahren – wenn davon 2 bis 3 Prozent hier essen, ist das super“, hatte er sich gedacht. Genau dieser Durchgangsverkehr aber fehle nun.

„Fuhrberg ist zwar nicht klein. Aber die älteren Leute essen nicht so gerne Döner“, weiß er. Ob er seine 450-Euro-Kraft Fereydoun Borooshaki weiterhin beschäftigen könne, wisse er noch nicht. „Es geht darum zu überleben.“ Umso größer ist seine Freude, als ein Stammgast den Laden betritt. Der wohnt im Kreis Celle, arbeitet bei einer Spedition und hat nach Feierabend extra den Umweg in seinen Lieblingsimbiss gemacht. „Das gönne ich mir “, sagt der. „Aber ganz so oft wie sonst werde ich auch nicht mehr kommen können.“

Arbeitslos: Der Blitzer auf der Fuhrberger Ortsdurchfahrt hat wegen der Sperrung der L310 aktuell nicht viel zu tun. Quelle: Sandra Köhler

Autohandel: Mit dem Durchgangsverkehr fehlen auch Kunden

Auch gegenüber, im Autohaus Bartels, hadert man mit dem fehlenden Durchgangsverkehr. „Sonst ist hier immer was los, mindestens drei oder vier Autos stehen immer auf dem Kundenparkplatz“, sagt Daniel Kakoschke, Verkaufsleiter bei Bartels. „Ich bin seit 21 Jahren hier, solche Zeiten habe ich noch nicht erlebt.“ Corona und der Krieg in der Ukraine tun ihr Übriges – durch den Chipmangel sei der Gebrauchtwagenmarkt leer gefegt. „Die Leute behalten ihre Wagen oder verkaufen sie teuer.“ Dazu komme der immer härtere Wettbewerb mit dem Onlinehandel. Und nun noch die Sperrung. Gerade das „Durchfahrt verboten“-Schild im Ort sei für Kunden von außerhalb fürchterlich. „Die haben sich dann über Burgwedel durchgekämpft, stehen vor dem Schild und drehen um. Deswegen haben wir auch das Transparent aufgehängt.“ Was, wenn es nicht besser wird? „Dann werden wir irgendwann vielleicht wieder in Kurzarbeit gehen müssen“, sagt er.

Nichts los auf dem Kundenparkplatz: Bartels-Automobile-Verkaufsleiter Daniel Kakoschke hofft, dass sich die Situation verbessert. Quelle: Sandra Köhler

Anwohner freut sich über die Ruhe

Das viele Leid ist aber auch des anderen Freud. „So ist es ideal, so könnte es bleiben“, sagt ein Anwohner der Mellendorfer Straße in Fuhrberg, der an diesem Nachmittag in seinem Garten arbeitet – und meint damit die unverhoffte Ruhe vor der Haustür. Der ständige Lärm der durchfahrenden Fahrzeuge, insbesondere abends und nachts, sei nur schwer zu ertragen. „Und an die 30 hält sich eh keiner. Die bremsen vor dem Blitzer ab und geben hinterher wieder Gas. Und am Wochenende sind es die Motorräder, die hier durchjagen.“ Er jedenfalls werde die Ruhe genießen, so lange sie andauere.