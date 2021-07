Fuhrberg

Eine 89-Jährige ist nach einem Zusammenstoß mit ihrem VW am Donnerstagnachmittag in den Graben geschleudert. Die Frau hat sich dabei leicht verletzt. Als sie von der Alten Burgwedeler Straße in die Hannoversche Straße abbiegen wollte, übersah sie einen sich von links nähernden Ford, der Vorfahrt hatte. Trotz Bremsung kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Wagen. Dabei wurde der VW in den Graben auf der rechten Seite der Fahrbahn geschleudert. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Tausend Euro.

Von Alina Stillahn