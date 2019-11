Fuhrberg

Ein Wohnwagen hat am Sonntagnachmittag nahe Fuhrberg aus noch unbekannter Ursache Feuer gefangen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Brand gegen 15.45 Uhr entdeckt. Der Wohnanhänger stand abseits der Celler Straße am Rand eines Feldes. Ortsbrandmeister Marc Otte glaubt deshalb eher nicht, dass es sich dabei um ein sogenanntes Lovemobil gehandelt hat.

Feuerwehr ist zwei Stunden im Einsatz

Bei der etwa zweistündigen Brandbekämpfung musste die Ortsfeuerwehr Fuhrberg den Wassertank ihres Fahrzeugs mehrmals an einem Hydranten auffüllen, auf der L310 kam es deshalb zu kurzen Verkehrsbehinderungen. Insgesamt verbrauchten die 21 Einsatzkräfte rund 4500 Liter Wasser und 120 Liter Schaummittel. Der Wohnwagen hatte zum Glück für die Einsatzkräfte keine Gasflaschen an Bord. Zwischendurch hob ein Traktor die Überreste des Fahrzeugs an, um darunter löschen zu können. Zudem mussten die umstehenden Bäume vor einem Übergreifen der Flammen geschützt werden.

Die Brandursache und die Schadenshöhe sind laut Polizei bislang noch völlig unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Von Frank Walter