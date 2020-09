Fuhrberg

Punkt 19 Uhr soll am Sonnabend, 3. Oktober, in Fuhrberg ein mächtiger Chor erklingen. Zehn Lieder und die Nationalhymne stehen auf dessen Programm. Und damit es wirklich ein stimmgewaltiger Vortrag wird, fordert Initiator Pastor Rainer Henne alle Fuhrberger auf, vorbeizukommen und mitzusingen – zugleich hofft er, dass weitere Corona-Auflagen seine Ideen nicht behindern oder gar verhindern. Die Aktion ist Teil des Projektes „ Deutschland singt“. Zeitgleich sollen zum Tag der Einheit Chöre im ganzen Land die gleichen Lieder anstimmen. Der Feiertag jährt sich am Sonnabend zum 30. Mal.

Singen gegen Hasstriaden

Die Entscheidung, sich zu beteiligen, ist ganz spontan gefallen. Vor eineinhalb Wochen erfuhr der Fuhrberger Pastor von dem Projekt. „Mir war sofort klar: Da müssen wir mitmachen“, sagt er. Und weiter: „Diese Aktion gibt es schon länger, aber gerade dieses Jahr möchte man zum einen wegen des Jubiläums der Einheit und zum anderen als Gegenpol zu den vielen öffentlichen Hasstiraden und der Schimpfkultur eine ,Danke-Demo’ daraus machen.“

Anzeige

Ein Anliegen, das die Initiatoren sicher unterstützen. Getragen wird das Projekt vom Bundesmusikverband Chor & Orchester, zahlreiche evangelische Landeskirchen und Verbände gehören zu den Unterstützern. Die Schirmherrschaft haben Bischof Heinrich Bedford-Strohm, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland, und Josef Schuster, Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, übernommen.

Bläser unterstützen Pastor Henne

In Fuhrberg begeisterte Henne den Kirchenvorstand und Ortsbürgermeister Heinrich Neddermeyer für „ Deutschland singt“. Neddermeyer konnte eine größere Gruppe von Bläsern aus dem Ort für das Projekt gewinnen. Seit vergangener Woche üben die bereits für ihren Auftritt am Sonnabend. Denn das Programm kann sich durchaus sehen lassen. Neben zwei kirchlichen Liedern sollen vor allem Klassiker wie beispielsweise „We Shall Overcome“ gesungen werden. „Das muss geübt werden“, sagt Neddermeyer. Geplant ist, dass die Bläser und Pastor Henne mit einer Gitarre jeweils abwechselnd den Chor begleiten.

Dylan-Song für Scorpions-Hymne

Obwohl es von den bundesweiten Initiatoren eigentlich anders gewünscht wird, wird in Fuhrberg ein Lied ausgetauscht: Statt des Scorpions-Hymne „Wind of Change“ wollen die Fuhrberger Bob Dylans Protest-Song „Blowin’ in the Wind“ singen. „Wir hätten schon gerne ,Wind of Change’ ins Programm aufgenommen“, sagt Henne. „Aber das kann ich einfach nicht vernünftig auf der Gitarre spielen.“ Und auch Neddermeyer hatte schnell abgewunken: „Wir haben das zwar schon in Konzerten gespielt, aber das ist Jahre her und dafür braucht es viel Übung. So schnell bekommen wir das nicht hin“, erklärt der Ortsbürgermeister, der am Sonnabend selber zum Tenorhorn greifen wird und mitspielt. Darum ersetzt der Dylan-Song in Fuhrberg das Lied der Scorpions.

Diese Lieder werden in Fuhrberg gesungen Die Initiatoren von „ Deutschland singt“ geben die zehn Lieder vor, die am 3. Oktober ab 19 Uhr in gemeinsam in Deutschland gesungen werden sollen: 1. „Die Gedanken sind frei“ 2. „Nun danket alle Gott“ 3. „Hevenu Shalom alechem“ 4. „Über sieben Brücken musst du gehen“ 5. „Blowin’ in the Wind“ (Statt „Wind of Change“) 6. „ Dona nobis pacem“ 7. „Amazing Grace“ 8. „Der Mond ist aufgegangen“ 9. „We Shall Overcome“ 10. „Von guten Mächten“ 11. Nationalhymne

Jeder Sänger soll eine Kerze mitbringen

Henne rechnet mit 100 Mitsängern. „So viele Liederhefte bereite ich für den Abend vor“, sagt er. „Die Sänger müssen also nicht textsicher sein oder selber Noten mitbringen. Allerdings etwas anderes sollten sie am Tag der Einheit dabei haben: „Es wäre schön, wenn jeder eine Kerze, am besten in einem Glas, mitbringen würde.“ Gesungen wird ab 19 Uhr im Park zwischen der Kirche und dem Gemeindehaus.

Von Thomas Oberdorfer