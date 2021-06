Fuhrberg

Alte Bücher loswerden, in neuem Lesestoff schmökern und ihn mit nach Hause nehmen – und zwar kostenlos: Offene Bücherschränke gibt es in vielen Ortschaften und nun auch in Burgwedels nördlichstem Ortsteil. Zwei Fuhrberger bauten eine alte Telefonzelle mit Unterstützung des Ortsrates und einer Zimmerei auf eigene Faust dazu um. Sie steht nun auf dem Parkplatz des Frischmarktes.

Diese Telefonzelle erlaubt keine Orts- und keine Ferngespräche. Dafür warten in ihr Sachbücher, Liebesromane, Klassiker und Kinderbücher. Auf etwa einem Quadratmeter Grundfläche stehen bereits mehr als 200 Bücher aller Art, die die Fuhrberger in den vergangenen Wochen hineingestellt haben. Bücherfans können rund um die Uhr Lektüre ausleihen, behalten, tauschen, neue dazustellen – nur der Weiterverkauf ist nicht erlaubt. Der neue Schrank habe sich bereits im Ort rumgesprochen, sagte Heinrich Gleue, der das Projekt angestoßen hatte. So herrsche bereits reger Betrieb an der alten Telefonzelle.

Ausrangierte Telefonzelle kommt aus Potsdam

„Wieso haben andere eine Bücherzelle, wir aber nicht?“ Das hätten ihn immer wieder Fuhrberger gefragt, erzählte Gleue. Beispielsweise in Wettmar steht seit einigen Jahren solch eine Minibücherei. Stimmt, dachte sich Gleue, und machte sich im vergangenem Herbst daran, eine ausrangierte Telefonzelle aufzutreiben. Er versuchte es bei der Telekom. „Da bekommt man aber niemanden ans Telefon“, sagte er lachend.

Ob Sachbücher, Liebesromane oder Kinderbücher: In der kleinen Zelle finden Bücher für jeden Geschmack Platz. Quelle: Elena Everding

Irgendwann war er dort aber doch erfolgreich und konnte schließlich aus Potsdam eine von rund 1500 ausrangierten Telefonzellen abholen. Der Ortsrat sagte zu, die 450 Euro Anschaffungskosten zu übernehmen. „Eigentlich wollte ich gern eine von den alten gelben Telefonzellen. Aber die gibt es nicht mehr“, sagte Gleue. Gemeinsam mit Herbert Rohwer und unterstützt von der Fuhrberger Zimmerei baute er ein maßgeschneidertes Bücherregal aus Holz ein – ein echtes Fuhrberger Gemeinschaftsprojekt also. Außerdem musste das typische Magenta-Pink einem Grün weichen, passend zu den Farben des Frischmarktes.

Zu Silvester wird der Schrank abgeschlossen

Ein wenig Skepsis habe zunächst die Fuhrberger Bücherei geäußert, berichtete Gleue – sind sich die Konzepte doch grundsätzlich ähnlich. Um ein Konkurrenzverhältnis handele es sich aber nicht, und so weist nun ein Zettel an der Bücherschranktür auf die Bücherei hin. Damit Bücherfreunde in Ruhe schmökern können, sponserte die Fuhrberger Zimmerei noch eine Sitzbank für den Standort auf dem Frischmarkt-Parkplatz.

Ortsbürgermeister Heinrich Neddermeyer (CDU) bedankte sich bei Gleue und Rohwer für deren ehrenamtliche Arbeit. Seine einzige Sorge ist, dass Vandalismus die Freude am neuen Schrank trüben könnte. Damit niemand an Silvester einen Knaller hineinwirft – so wohl schon andernorts geschehen – soll die Telefonzelle einzig in dieser Nacht abgeschlossen werden.

Von Elena Everding