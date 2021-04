Fuhrberg

Die Zuversicht, dass die Burgwedeler im Spätsommer wieder Livemusik erleben können, haben die Organisatoren von Fuhrberg rockt noch nicht verloren. Am 28. August soll das Rockfestival stattfinden. „Wir sind noch ein bisschen optimistisch“, sagt Veranstalter Torsten Allert. Bis dahin, hofft er, haben deutlich mehr Menschen ihre Impfung gegen das Coronavirus erhalten, sodass Großveranstaltungen wieder erlaubt sind.

Line-Up ist unverändert

Schon im vergangenen Jahr konnte das Festival coronabedingt nicht stattfinden – das soll dieses Jahr nicht erneut passieren. 2019 hatte das Fuhrberger Festival 400 Musikfans auf den alten Döpke-Hof an der Celler Straße gelockt. „Wir sind von dem Erfolg ein bisschen überrascht gewesen. Die Karten waren innerhalb von einer halben Stunde weg“, erinnert sich Allert. „Da wollen wir natürlich am Ball bleiben.“

400 Besucher haben das beim Festival "Fuhrberg rockt" 2019 besucht. Quelle: Mark Bode

Bis auf eine Ausnahme sollen die bereits für vergangenes Jahr gebuchten Künstler nun in diesem Spätsommer in Fuhrberg auftreten. Als Headliner sind Rockkantine und The Comets of Doom engagiert. „Wir stehen mit allen Bands in Kontakt. Sie hoffen natürlich auch, dass es stattfindet“, sagt Allert.

Veranstalter wünschen sich 1000 Gäste auf dem Schützenplatz

Zu hören sind die Bands dann am neuen Standort auf dem Schützenplatz in Fuhrberg. Deutlich mehr Zuschauerinnen und Zuschauer als im Eröffnungsjahr können dort zusammen feiern. „Wir wollen gerne 1200 Leute aufs Gelände lassen“, sagt Allert und schränkt ein: „Wir haben aber auch kein Problem damit, nur 1000 Karten zu verkaufen, wenn diese Zahl die Obergrenze für Veranstaltungen im August ist.“

Sie wollen Fuhrberg in diesem Jahr auf dem Schützenplatz rocken: Die Festival-Organisatoren Oliver Dick, Thorsten Allert, Florian Scherpenzeel und Eike Grimmelt. Quelle: Thomas Oberdorfer

Auch sonst sind Organisatoren flexibel, um das Festival irgendwie möglich zu machen. Das Team kann sich vorstellen, vor Ort Schnelltests anzubieten oder am Einlass Impfausweise zu kontrollieren. Zur Not würden sie auch das Festival auf das erste Septemberwochenende verlegen, falls mit dem neuen Monat neue Regelungen in Kraft treten sollten. „Wir sind zu vielen Sachen bereit“, sagt Allert. Nur eines schließt das Team aus: aus dem Stehkonzert ein Sitzkonzert zu machen. „Fuhrberg rockt soll seinen Charakter behalten. Das Flair würde sonst verloren gehen.“

Vorverkaufsstart wackelt

Ende der Woche steht die nächste Besprechung des Organisationsteams an. Doch ob dann eine endgültige Entscheidung getroffen wird, ist fraglich. Am liebsten würde Allert die Lage noch vier Wochen beobachten und sich erst Ende Mai festlegen. Doch spätestens dann muss das Team einen Entschluss fassen. Denn die Planung drängt: es fehlen noch ein paar Sponsoren, die das Team auftreiben muss.

Fällt die Entscheidung positiv aus, wird der Kartenvorverkauf am 1. Juni online über die Webseite (www.fuhrberg-rockt.de) und an einigen Vorverkaufsstellen starten. Der Verkaufsstart könnte sich jedoch um ein paar Wochen verschieben, warnt Allert.

2022 soll es auf jeden Fall weitergehen

Trotz aller Ungewissheit bleibt Allert optimistisch. „Wir wollen nicht aufgeben“, sagt er nachdrücklich und betont sogleich: „Die Gesundheit und Sicherheit der Leute geht absolut vor.“ Der Situation kann er sogar etwas Positives abgewinnen: „Wir hatten eine tolle Auftaktveranstaltung. Die kann uns keiner mehr nehmen.“ Zuletzt verspricht er: „Wenn es dieses Jahr nicht geht, versuchen wir es halt nächstes Jahr wieder.

Von Inga Schönfeldt