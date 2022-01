Fuhrberg

Gute Nachrichten für alle Rockmusik- und Open-Air-Fans: Am Sonnabend, 27. August, soll es eine Neuauflage des Festivals „Fuhrberg rockt“ auf dem Schützenplatz des nördlichsten Burgwedeler Ortsteiles geben. Torsten Allert und seine Mitstreiter haben die Planung des Festivals vorangetrieben: Das Line-up steht bereit, auch der Veranstaltungsort ist bei der Stadt vorsorglich reserviert.

Die Fuhrberg rockt-Organisatoren Oliver Dick (links) und Torsten Allert freuen sich darauf, mit dem Publikum beim Festival im August kräftig abzufeiern. Quelle: Fuhrberg rockt

2G ist kein Problem – nur Konzerte im Sitzen will niemand

„Wir sind optimistisch, dass wir ‚Fuhrberg rockt’ in diesem Jahr durchführen können“, sagt Allert. „Hätte uns jemand im vergangenen Juli sagen können, dass Veranstaltungen unter 2G möglich wären, hätten wir das 2021 auch so durchgezogen“, sagt er. Entsprechend werde auch geplant. „Wir wollen keine Veranstaltung im Sitzen. Mit anderen Auflagen können wir leben“, sagt er. 1200 Besucherinnen und Besucher sollen in diesem Jahr dabei sein können. Falls es aufgrund von Corona zu einer Begrenzung auf 999 Besucher käme, wäre auch das kein Problem, sagt Allert. „Wir haben all das im Blick.“

Die Premiere von "Fuhrberg rockt" kam richtig gut an, nach zwei coronabedingten Absagen soll jetzt wieder abgerockt werden. Quelle: Fuhrberg rockt

Auch Lokalmatadoren sind bei „Fuhrberg rockt“ wieder dabei

Der reguläre Vorverkauf soll am 1. Juni über den Ticketshop von fuhrberg-rockt.de beginnen. Wenn es die Pandemie zulässt, dass in Fuhrberg ein Maibaum aufgestellt werden kann, soll dort aber bereits vorab ein gewisses Kontingent an Eintrittskarten erhältlich sein. Auch einige Sponsoren hätten bereits signalisiert, dass sie „Fuhrberg rockt“ 2022 erneut unterstützen wollen, sagt Allert. Den Versuch, weitere Unterstützer zu gewinnen, wollen die Festival-Macher Anfang März unternehmen: „Dann, wenn es insgesamt hoffentlich wieder freundlicher aussieht.“

The Comets of Doom bringen Alternative-Rock auf die Bühne von "Fuhrberg rockt". Quelle: The Comets of Doom

AC/DC-Coverband als Headliner

Seit vergangener Woche sind auch die vier Bands für das Open Air komplett. „Diesmal mit geballter Frauen-Power auf der Bühne“, verrät Allert. Er hat die Musikerinnen der AC/DC-Tribute-Band Black Rosie als Headliner für „Fuhrberg rockt“ gewinnen können. Ebenfalls mit dabei: die Alternative-Rock-Band The Comets of Doom aus Hannover. Die sollten schon im vergangenen Jahr auftreten. Allert konnte sie bei einem Privatkonzert live erleben – und war begeistert.

Amberlite waren bereits bei der "Fuhrberg rockt"-Premiere dabei und sind es nun wieder. Quelle: Martin Huch Photography

Die Rock-Pop-Formation Amberlite kam bereits bei der „Fuhrberg rockt“-Premiere gut an und ist deshalb wieder gesetzt. Nicht fehlen dürfen bei einem Fuhrberg-Open-Air natürlich auch die Lokalmatadoren. Und so komplettiert Down Payment mit dem Sohn des ehemaligen Ortsbürgermeisters an den Drums die Liste der Bands.

Von Sandra Köhler