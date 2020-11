Fuhrberg

Die Gemeindebücherei Fuhrberg schaltet in den Corona-Modus um. Ab sofort bietet sie ihren Lesern eine kontaktlose Ausleihe an. Bücher und andere Medien können montags von 15 bis 17 Uhr und donnerstags von 17 bis 18 Uhr unter Telefon (05135) 6804329 oder (0157) 73421519 bestellt werden. Dabei wird auch eine Abholzeit vereinbart. Zu dieser stehen die gewünschten Medien dann vor der Tür der Bücherei, In den Tweechten 8, bereit.

Büchereibesuch ist derzeit nicht möglich

Auch die Rückgabe von Büchern und anderen Medien funktioniert vorerst kontaktlos. Zu den oben genannten Zeiten steht ein Rückgaberegal vor der Tür der Bücherei. Außerdem kann die Leihfrist verlängert werden. Darauf weist die Büchereileiterin Petra Hoppmann hin. Eine reguläre Ausleihe sowie ein Besuch der Bücherei sind derzeit nicht möglich.

Lesen Sie auch

Von Thomas Oberdorfer