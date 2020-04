Fuhrberg

Der Borkenkäfer ist wieder im Anflug. Sobald die Temperatur 16 Grad erreicht – und das ist dieser Tage geschehen – wird das rund einen Zentimeter große Lebewesen aktiv. Das schadet besonders den Fichten, in denen sich die Borkenkäfer gern niederlassen und ihre Eier ablegen. Es ist eine herausfordernde Zeit für Waldbesitzer und Förster. Auch für die vom Forstamt Fuhrberg. Sie sind für 14.000 Hektar Wald zuständig – 2200 Hektar davon liegen in Burgwedel. Das entspricht etwa 2200 Fußballfeldern.

Erste Käferaktivitäten in den Bäumen

„Schon vor 14 Tagen, als es bei uns sehr frühlingshaft wurde, haben die ersten Borkenkäfer leichte Aktivitäten gezeigt“, berichtet Forstamtsleiter Hans-Martin Roese. Die Tiere haben sich im Herbst in die Rinde von Fichten gebohrt und dort überwintert. „Sie schwärmen bald aus und suchen sich neue Wirtsbäume“, erklärt Roese. Der Fichtenanteil beträgt in seinem Zuständigkeitsbereich etwa 9 Prozent, in Fuhrberg selbst sind es 3 Prozent. „Das ist aber immer noch eine Menge.“

„Borkenkäfer schwärmen bald aus und suchen sich neue Wirtsbäume“: Forstamtsleiter Hans-Martin Roese mit Hündin Smilla. Quelle: privat (Archiv)

Mit GPS-Technik den Käfern auf der Spur

Seine Revierförster werden nun täglich im Einsatz sein, um die Fichtenbestände zu kontrollieren. „Spätestens alle zwei Tage muss man das machen“, so der Forstamtsleiter. Dabei gehen die Mitarbeiter gezielt mit GPS-Gerät, Karten und Koordinaten vor: Sie überprüfen die Gegenden, in denen im Vorjahr schon ein Befall war. Der Borkenkäfer sucht sich gern sonnige Plätze aus. Entsprechend favorisiert er Fichten an Südrändern von Wäldern. Sehen die Förster, die diese Areale von Baum zu Baum abgehen, Bohrmehl oder Harz an der Rinde, ist das ein deutliches Zeichen, dass sich schon mindestens ein Borkenkäfer eingenistet hat. „Ein Baum wehrt sich gegen den Eindringling und versucht, diesen mit dem Harz zu ertränken“, erklärt Roese. Allerdings ist eine Fichte gegen die meist große Zahl von Käfern machtlos. „Der Baum harzt sich dann zu Tode.“

„ Borkenkäfer sind richtig aggressiv“

Ist ein Borkenkäfer eingedrungen, sendet dieser Duftstoffe aus, die weitere Tierchen anlocken soll. Da die beiden zurückliegenden Sommer besonders heiß und der vergangene Winter sehr mild waren, hat die Population der Borkenkäfer noch weiter zugenommen. „Es werden Milliarden von Käfern mobil, wenn es warm genug ist“, sagt Roese. „Und die sind richtig aggressiv.“

Vom Borkenkäfer zerfressen ist diese Fichte. Quelle: Lisa Otto (Archiv)

Pflanzenschutzmittel sind in Fuhrberg kaum keine Alternative

Um gegen die Schädlinge vorzugehen, hilft nach einem Befall laut Revierförster Lucas Kubel nur das schnelle Fällen des betroffenen Baumes oder das Abschälen der Rinde, damit die Larven sich nicht weiter ernähren können. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zur Bekämpfung ist nur in bestimmten Arealen überhaupt erlaubt. „Es darf nicht zu nah an Gewässern sein“, erklärt Roese. Da es im Raum Fuhrberg aber viele kleine Gewässer gibt, ist das nur selten möglich. Ein Baum kann, wenn die Voraussetzungen geschaffen sind, mit einem Pflanzenschutzmittel eingesprüht werden. Die eingenisteten Larven klettern irgendwann aus ihrem Bau, kommen mit dem Gift in Berührung und sterben. Oder neue Borkenkäfer werden davon angelockt, krabbeln auf der kontaminierten Flächen herum und sterben ebenfalls.

Das Errichten von Fallen wie dem sogenannten Trinet – einer einem Wigwam ähnlichen Netzkonstruktion – hält Roese in seinem Bereich für nicht möglich. „Die Voraussetzungen dafür sind nicht gegeben“, sagt er. Diese mit Pflanzenschutzmittel besprühten Netze müssen in bestimmten Abständen zu Fichten und in sonniger Lage aufgestellt werden. „Wenn man es falsch macht, lockt man Borkenkäfer erst an, und sie befallen Fichten in der Nähe“, so der Forstamtsleiter.

