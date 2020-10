Fuhrberg

Nun ist es amtlich: In diesem Jahr wird es keinen Weihnachtsmarkt in Fuhrberg geben. Pastor Rainer Henne und der Kirchenvorstand sagten in dieser Woche die geplante Veranstaltung ab. Zwar könnte der Markt unter Corona-Auflagen durchgeführt werden, aber „das wäre nicht mehr ein Weihnachtsmarkt, so wie wir ihn kennen“, sagt Henne. Und das sieht auch Ortsbürgermeister Heinrich Neddermeyer so. „Auf dem Weihnachtsmarkt steht das Dorf zusammen, trinkt gemeinsam einen Glühwein, auf 1,5 Meter Abstand geht das nicht“, sagt er. „Treffen wir uns lieber wieder im kommenden Jahr und dann zu einem normalen Weihnachtsmarkt.“

Von Thomas Oberdorfer