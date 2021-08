Fuhrberg

Im September soll es losgehen mit dem Neubau der Brücke über die Hengstbeeke. Von der dazu nötigen monatelangen Sperrung der Landesstraße 310 sehen sich die Gewerbetreibenden bei Fuhrberg massiv in ihrer Existenz bedroht. Vier von ihnen haben deshalb eine Unterlassungsklage beim Verwaltungsgericht Hannover eingereicht. Mit einer Einstweiligen Anordnung hoffen sie, die Baumaßnahme in der vorgesehenen Form schnell stoppen zu können. Ihr Ziel: ein neues Planungsverfahren, das alle Interessen berücksichtigt, und ein Baubeginn möglichst erst im Frühjahr 2023.

20.000 Fahrzeuge pro Tag

Federführend für die Aktion der Gewerbetreibenden ist Sascha Bartels. Gemeinsam mit seinem Bruder führt er die Firma Bartels-Automobile.de, die wie die meisten der betroffenen Gewerbe direkt an der Ortsdurchfahrt Mellendorfer Straße angesiedelt sind. Und die seien, sagt Bartels, schlichtweg angewiesen auf den Durchgangsverkehr und die direkte Anbindung an die A7.

„Zuerst haben wir an einen schlechten Aprilscherz geglaubt. Man hat uns etwa 20 Geschäftsleute bei der Planung schlicht außen vorgelassen“, sagt er – oder aber einfach nicht als Problem wahrgenommen. Fakt ist: Rund 20.000 Fahrzeuge fahren täglich über die Landesstraße 310 durch Fuhrberg – und damit reichlich potenzielle Kundschaft.

Für Bartels und seinen Bruder sei das genau der Grund gewesen, sich vor nunmehr 30 Jahren in Fuhrberg anzusiedeln. „Die Straße ist unser Schaufenster“, sagt er. Sollte die Sperrung im September kommen, fielen unvermittelt nicht nur Spontankäufer weg. Er befürchtet, dass auch gezielt anfahrende Kunden durch die Umleitung irritiert werden und im schlechtesten Fall umdrehen könnten. Noch steht der genaue Verlauf der Umleitung nicht fest, doch wird sie absehbar sehr weitläufig sein müssen.

Zweiter Schlag nach Corona-Lockdown

„Die beiden Tankstellen beispielsweise können mit der Sperrung ihre Türen erstmal abschließen. Von den Einwohnern Fuhrbergs können sie nicht leben“, sagt Bartels. Gleiches gelte für den Frischemarkt, in dem zusätzlich sowohl eine Fleischerei als auch eine Bäckerei ihre Waren anbieten und dafür auch Personal vorhalten. Besonders schlimm träfe eine Sperrung den Dönerladen, weiß Bartels: „Er hat den Lockdown gerade so überstanden und keine Reserven mehr. Wenn die Baustelle kommt, muss er aufgeben.“

Es sei unverantwortlich, ortsansässige Geschäftsleute, die durch die Pandemie ohnehin arg gebeutelt wurden, völlig unvorbereitet in eine Situation zu bringen, die alles noch verschärfe.

„Wir müssen, jeder für sich, eine sozialverträgliche Lösung für unsere Angestellten finden. Es geht hier um viele Existenzen“, sagt er. Und das sei nicht in zwei oder drei Tagen gemacht. Eine mögliche Umstellung auf Internetgeschäft benötige auch seine Zeit – wenn es denn überhaupt machbar sei. Zudem stehe zu befürchten, dass die Baumaßnahme deutlich länger dauern könnte als die jetzt prognostizierte sechs Monate. „Wenn es im September losgeht, kommen wir in die Frostperiode hinein, in der dann gar nichts mehr geht.“ Und das könnte schlimmstenfalls bedeuten, dass die Fuhrberger bis zu einem Jahr abgehängt sind.

Weil die Brücke über der Hengstbeeke sechs Monate lang neu gebaut werden soll, klagen die Fuhrberger Gewerbetreibenden gegen die lange Sperrung der L310. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Die Forderung: neu planen und Bauzeit verkürzen

„Für den Pflegedienst bedeutet die zu erwartende Umleitung über Burgwedel, das die ohnehin eng getakteten Zeiten nicht gehalten werden können. Der in Fuhrberg ansässige Arzt versorgt auch Palliativpatienten in Mellendorf und kann das während der Sperrung nicht mehr in gewohnter Weise tun“, zählt Bartels weitere Betroffene auf. Die Fuhrberger Zimmerei werde von Lkws beliefert, die dann nicht vernünftig anfahren können. „Und das Autohaus Giesche hat einen Abschleppdienst, der wegen der günstigen Lage für die A7 zuständig ist.“ Auch die zahlreichen Pendler aus dem Kreis Celle nach Hannover träfe eine Langzeitsperrung hart.

Bartels ist nach Rücksprache mit Bauingenieuren überzeugt, dass es durchaus Möglichkeiten gebe, sowohl die (laut Akten waren ursprünglich lediglich drei Monate vorgesehen) Bauzeit der Brücke wesentlich zu verkürzen – etwa mittels Einbau von vorproduzierten Betonteilen – als auch etwa durch Erstellen einer Hilfsbrücke eine Vollsperrung zu vermeiden. Bei der Dornröschenbrücke in Hannover sei dies ja auch möglich. „Momentan geht es lediglich um die Wirtschaftlichkeit der Baustelle, nicht um eine Abwägung aller Interessen“, sagt Bartels.

Politiker unterstützen Gewerbetreibende

Unterstützung für ein neues Planungsverfahren bekommen die Geschäftsleute von den Politikern aus Fuhrberg. Ortsbürgermeister Heinrich Neddermeyer (CDU) ist bereits im zuständigen Ministerium vorstellig geworden: „Es ist wirklich unglücklich. Vor zwei Jahren, als die Ortsdurchfahrt saniert wurde, war ja schon einmal alles über längere Zeit gesperrt. Da hätte man die Brückensanierung gut in einem Zuge machen können. Das hatte ich auch vorgeschlagen.“

Die SPD-Ortsratsfraktion mahnt in einem offenen Brief an die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLSTBV) als ausführende Stelle und das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung Transparenz an. Und die FDP Burgwedel sieht die Stadt in der Pflicht, die Interessen der Bürger gegenüber der Straßenbaubehörde nachdrücklich zu vertreten.

Von Sandra Köhler