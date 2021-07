Fuhrberg

Mit leichter Lektüre sind die Gewinner einer Postkartenaktion der evangelischen Gemeindebücherei Fuhrberg in die Sommerferien gestartet. „Ich gönn’ mir Buchstaben“ lautete der Titel des Mitmachspiels, das die Büchereizentrale Niedersachsen landesweit für Kinder im Vor- und Grundschulalter ausgeschrieben hatte.

Die Kinder der Maria-Sibylla-Merian-Grundschule Fuhrberg sowie die Jungen und Mädchen der „Rabengruppe“ der kirchlichen Kita konnten ihre Gedanken, Gefühle, Bilder oder Erlebnisse, die sie mit dem Thema Lesen assoziieren, auf eine Postkarte malen. Als zweite Aufgabe war der Satz „Ich gönn mir Buchstaben, weil ...“ zu vervollständigen.

Kinder können sich Trostpreis in Bücherei abholen

Unter den teilnehmenden Kindern wurden Balint Müller (Vorschule), Florian Hemmann (1. Klasse), Silvana Greiner (2. Klasse), David Soltani (3. Klasse) und Julia Hemmann (4. Klasse) ausgelost. Sie erhielten Bücher. Alle anderen Kinder, die weniger Losglück hatten, können sich ihre Trostpreise während der Büchereiöffnungszeiten montags von 15 bis 17 Uhr und donnerstags von 17 bis 19 Uhr abholen.

Nach der Wiedereröffnung der Bücherei, In den Tweechten 8, dürfen sich maximal vier Besucher gleichzeitig in der Diele aufhalten. Die Bücherei darf nur mit FFP2- oder OP-Maske betreten werden. Für Kinder von sechs bis 15 Jahren reicht eine Alltagsmaske, unter Sechsjährige benötigen keine Maske, dürfen aber nur in Begleitung Erwachsener kommen. Die Aufenthaltsdauer sollte 15 Minuten nicht überschreiten.

Von Martin Lauber