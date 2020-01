Fuhrberg

Ein einziges Thema wird die nächste Sitzung des Fuhrberger Ortsrates bestimmen: Die Kommunalpolitiker beraten darüber, nach welchen Kriterien künftig städtisches Bauland in Burgwedel vergeben werden soll. Das dürfte auch einige Anwohner interessieren.

Die Burgwedeler Verwaltung hat einen Entwurf für die Neufassung der Kriterien auf den Weg gebracht. Der liegt derzeit den Ortsräten zur Abstimmung vor. Hintergrund: Kommunales Bauland ist in Burgwedel rar. Regelmäßig gibt es wesentlich mehr Interessenten für Bauplätze als Grundstücke.

Fuhrberger Ortsrat berät über Vergabekriterien für Bauland

Um die Vergabe der Flächen möglichst transparent zu machen, soll nun ein neuer Katalog mit Vergabekriterien verabschiedet werden. Den beraten die Mitglieder des Ortsrates in ihrer Sitzung am Montag, 27. Januar, ab 19 Uhr im Ortsratsraum des Feuerwehrgerätehauses, Mellendorfer Straße 1. In Fuhrberg stehen in nächster Zeit die Grundstücke im Baugebiet Oberer Haselkamp zum Verkauf an.

Die Bürger haben die Möglichkeit, sich im Rahmen der Einwohnerfragestunde mit eigenen Anliegen zu Wort zu melden.

Von Thomas Oberdorfer