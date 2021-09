Fuhrberg

Rainer Henne ist nicht mehr Pastor in Fuhrberg. Nach sechseinhalb Jahren Dienst in dem kleinen Ort verabschiedete Superintendent Holger Grünjes den Geistlichen am Sonntagnachmittag in den Ruhestand. Einen Nachfolger für den Pfarrer wird es vorerst nicht geben.

Geht in den Ruhestand: Der Fuhrberger Pastor Rainer Henne. Quelle: Thomas Oberdorfer

Einen schöneren Ort für den feierlichen Gottesdienst hätte es kaum geben können: Unter den alten Eichen im großen Fuhrberger Pfarrgarten zwischen Kirche und Gemeindehaus reihten sich Stuhlreihen an Stuhlreihen – aufgestellt mit gebührendem Abstand. Schließlich galt es, die Corona-Regeln auch bei der Verabschiedung des beliebten Pastors einzuhalten. Und die wurden an diesem Tag strikt beachtet. Es galt 3 G. Wer mit dabei sein wollte, musste geimpft, genesen oder auf Corona negativ getestet sein. Außerdem war eine Maske auf dem Weg zum Sitzplatz Pflicht.

Eine Entenfamilie zum Abschied: Der Kirchenvorstand verabschiedet Pastor Rainer Henne (links). Quelle: Thomas Oberdorfer

Das ganze Dorf kommt zum Abschied

Gefühlt hatte sich das ganze Dorf zur Kirche aufgemacht, wie Grünjes in seiner Ansprache feststellte. Und auch als der Gottesdienst bereits lief, wurden immer weiter Sitzgelegenheiten aus dem Gemeindehaus in den Garten getragen. Irgendwann gab es keine Stühle mehr, und Helfer schafften noch einige Bänke heran.

Abschied unter Eichen: Pastor Rainer Henne wird im Garten zwischen Kirche und Gemeindehaus in den Ruhestand verabschiedet. Quelle: Thomas Oberdorfer

Doch nicht nur die Fuhrberger haben ihren Pastor verloren. Auch das Klinikum Großburgwedel braucht einen neuen Geistlichen, der sich um die Patienten kümmert. Henne füllte dort als Krankenhausseelsorger den zweiten Teil seiner Stelle aus. Zumindest in Fuhrberg wird die Pfarrstelle nicht wieder besetzt werden. Mindestens 1500 Mitglieder muss eine Gemeinde zählen, damit eine halbe Pfarrstelle eingerichtet wird. Von dieser Zahl ist der Ort weit entfernt. Nur noch 950 Fuhrbergerinnen und Fuhrberger sind Mitglied in der evangelischen Kirche.

Henne plant, einen Roman zu schreiben

Für den musikalischen Rahmen zur Verabschiedung sorgten neben dem Posaunenchor der Feuerwehr der Männergesangsverein Liederkranz Fuhrberg und der Chor EnCanto.

Fuhrberger verabschieden sich von ihrem Pastor Rainer Henne. Quelle: Thomas Oberdorfer

Mit dem Ausscheiden aus dem Amt wird Henne Fuhrberg den Rücken kehren. Er zieht mit seiner Frau zurück nach Lüneburg. Dort war er vor vielen Jahren an einer Berufsschule tätig. Und er hat Pläne für die Zeit als Rentner. Unter anderem hat er sich vorgenommen, einen Roman zu schreiben.

Freuen sich auf die gemeinsame Zeit im Ruhestand: Pastor Rainer Henne und Ehefrau Christiane Plöhn. Quelle: Thomas Oberdorfer

Dass der Abschied aus dem Fuhrberger Pfarramt kein Ende seiner kirchlichen Tätigkeiten sein muss, stellte Grünjes zum Abschluss klar. Henne, so der Superintendent, könne auch weiterhin predigen, trauen und alle anderen Aufgaben wahrnehmen. „Das ist auch für Pastoren im Ruhestand möglich.“

Von Thomas Oberdorfer