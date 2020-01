Fuhrberg

Für „Anemone“, „Baldrian“ und „Calendula“ scheint es Hoffnung zu geben. Und das, obwohl die per Erneuerbare-Energien-Gesetz ( EEG) garantierte hohe Einspeisevergütung für die drei Windräder im Süden Fuhrbergs Ende 2020 ausläuft. Heinz Visel, Geschäftsführer der Burgwedeler Wind GmbH und Vorsitzender der Burgwedeler Grünen-Ratsfraktion, hofft, dass ein anderer Windparkbetreiber die Anlagen erwirbt und weiterführt. Entsprechende Gespräche laufen. Visel hofft, den mehr als 80 Kommanditisten im Juni einen handfesten Vorschlag unterbreiten zu können, wie es weitergeht mit den Landmarken.

„Wir haben in den vergangenen Monaten überprüfen lassen, wie es um die Anlagen aussieht“, sagt Visel. Die ursprüngliche Betriebserlaubnis für die im Jahr 2000 aufgestellten Windräder läuft wie die EEG-Förderung Ende 2020 aus. Die Überprüfung der Fundamente und der Windräder selbst habe aber ergeben, dass die Anlagen in technisch gutem Zustand seien, sagt Visel. „Laut Gutachten können sie so weitere fünf Jahre betrieben werden. Danach sind kleinere Arbeiten fällig.“ Versehen mit einer neuen Betriebserlaubnis, könnten sich die drei jetzigen Bürger-Windräder dann bis 2035 weiterhin drehen und Windstrom in das Netz der Avacon einspeisen.

Windräder produzieren Fuhrbergs Jahresverbrauch

„Pro Jahr speisen wir 2,4 Millionen Kilowattstunden ins Netz ein. Das entspricht etwa der Menge Strom, die ganz Fuhrberg inklusive der Gewerbebetriebe im Jahr verbraucht“, sagt Visel. Zum Vergleich: Eine Familie verbraucht etwa 2000 bis 3000 Kilowattstunden pro Jahr. Trotz dieser guten Voraussetzungen sei es keineswegs einfach, die Windkraftanlagen an den Mann zu bringen. Der Grund dafür: „Die Strompreise sind aktuell sehr schwer zu kalkulieren“, sagt der Geschäftsführer des Bürgerbeteiligungsprojektes. „Deshalb sind alle noch etwas zurückhaltend.“

Mit einem Erlös von aktuell 3,5 Cent pro Kilowattstunde auf dem freien Energiemarkt verdiene ein Windkraftanlagen-Betreiber nichts. „Das deckt in etwa die Betriebskosten“, sagt Visel. Zudem ist es dem überzeugten Klimaschützer ein Anliegen, einen Käufer zu finden, der eben nicht nur den Profit sieht, sondern eine ähnliche Einstellung hat wie die Kommanditisten: nämlich den Wunsch, die Energiewende weiter voranzubringen. Selbst in das Geschäft einzusteigen und am Strommarkt aktiv zu werden, das will Visel möglichst vermeiden. „Das ist für uns zu aufwendig.“ Er freue sich jedenfalls, dass der Windpark damals von den Fuhrbergern so gut aufgenommen worden sei und heute längst akzeptiert werde.

Bau neuer Anlagen erscheint unwahrscheinlich

Auch wenn das Vorranggebiet bei Fuhrberg mit der Neuauflage des Regionalen Raumordnungsprogrammes (RROP) von 53 auf 89 Hektar vergrößert wurde und dabei mit 800 Metern Abstand weiter vom Ort entfernt liegt als die ursprüngliche Fläche: Dass dort ein Anlagenbetreiber neue Windräder baue oder „Repowering“ betreibe und die bisher 100 Meter hohen Anlagen gegen ökonomisch attraktivere Anlagen mit bis zu 200 Metern austausche, hält Visel momentan für ausgeschlossen. „Soweit ich weiß, gilt wegen Auflagen der militärischen und zivilen Luftfahrt eine Höhenbeschränkung auf 120 Meter. Solange die nicht aufgehoben wird, wird hier wohl weiter nichts passieren“, sagt er.

Änderungen für die beiden weiteren Fuhrberger Windräder stehen jedenfalls momentan noch nicht an: Die Firma Enercon, die ihre Anlagen neben „Anemone“, „Baldrian“ und „Calendula“ erst 2005 aufgestellt hatte, kann sich noch mehr Zeit lassen als die Burgwedeler Wind GmbH.

