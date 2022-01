Fuhrberg

Friedhelm Sulfrian ist ein frommer Mann, der der evangelisch-lutherischen Ludwig-Harms-Gemeinde seit 1988 frohgemut dient. Fragt man ihn allerdings, wie sich das anfühlt, dass sein Dorf Fuhrberg keinen eigenen Pastor mehr hat, lässt den Kirchenvorstandsvorsitzenden sein Humor ausnahmsweise im Stich. Der 78-Jährige antwortet einfach: „Beschissen!“

Vor einem halben Jahr ist Pastor Rainer Henne in den Ruhestand gegangen, weggezogen und nicht ersetzt worden. Nun fehle „der Ansprechpartner, der Rückhalt, die Seele“. Diesen Verlust könne ein Auswärtiger, so sehr er sich auch bemühe, nicht ausgleichen, sagt Sulfrian. Jens Blume ist das durchaus bewusst: Der St.-Petri-Pastor aus Kleinburgwedel kümmert sich als Vakanzvertreter in Fuhrberg um die sogenannten Kasualien, also Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen. Und auch als Seelsorger hat er im nördlichsten Ortsteil von Burgwedel schon einige Hausbesuche absolviert.

Mitgliederverlust trifft auch Fuhrberger Kirche

An Fuhrbergs schönstem Sträßchen An der Kirche dominiert das kleinteilige Fachwerkkaro am hohen Giebel des Gemeindehauses die Szenerie. Links daneben bescheidet sich die Ludwig-Harms-Kirche mit einem schmalen, holzbeplankten Uhrtürmchen. Das Gotteshaus aus Backstein wurde anno 1769 errichtet. Selbstständigkeit erlangte die vormalige Kapellengemeinde, die einst zu St. Petri in Großburgwedel gehörte, aber erst 1908. Damals bekamen die Fuhrberger auch ihren ersten eigenen Pastor. 113 Jahre später ist die Uhr nun wieder zurückgedreht worden. Schuld daran ist, dass den Kirchen landauf, landab die Mitglieder in Scharen davonlaufen und deshalb gespart werden muss.

Weihnachten ist in Fuhrberg ganz traditionsbewusst bis Mariä Lichtmess. Der Christbaum vor dem Gemeindehaus bleibt also bis zum 2. Februar geschmückt. Quelle: Martin Lauber

Auch die Zahl der Mitglieder der Ludwig-Harms-Gemeinde ist nur noch dreistellig. Mit rund 950 sprichwörtlichen Schäfchen liegt sie weit unter der aktuellen Bemessungsgrenze der Landeskirche von 2500 für eine Pfarrstelle. Die formell halbe Stelle, die Henne und seine Vorgänger neben ihrer Zuständigkeit für die Krankenhausseelsorge ausgefüllt hatten, hatte sich für die Fuhrberger immer angefühlt wie eine ganze. Der Pastor wohnte ja vor Ort, war quasi allgegenwärtig und immer ansprechbar.

„Wir muckeln uns gut durch“

Umso größer ist der Absturz. „Das ist jetzt ein ganz anderes Gefühl. Man muss sich erst mal umstellen“, schildert es Sieglinde Sulfrian. Die frühere langjährige Küsterin ist auch mit 75 noch eine tragende Säule der kirchlichen Seniorenarbeit. Sie findet, dass ihre Gemeinde sich dank der Ehrenamtlichen wacker schlägt. „Wir muckeln uns gut durch.“

Elisabeth Scheffler kann dem nur beipflichten. Der Kirchenvorstand strenge sich sehr an, berichtet die engagierte Ehefrau des Vor-Vor-Vorgängers von Henne. Die 79-Jährige persönlich hat erst vor Kurzem die Verantwortung für die Weltgebetstage und den Schaukasten in jüngere Hände gelegt, das Kaffeetrinken mit Flüchtlingen will sie weiter betreuen. Das Leitungsgremium der Kirchengemeinde sei in jüngster Zeit selbstständiger geworden, lobt sie.

Die Ludwig-Harms-Kirche ist eine sogenannte offene Kirche und wird täglich von 15 bis 16.30 Uhr für Besucher aufgeschlossen. Quelle: Martin Lauber

Kein Gottesdienst fällt aus

Das war auch unvermeidbar, denn der Vakanzvertreter ist nicht mehr, wie zuvor Henne, Vorsitzender des Kirchenvorstands, sondern nur noch begleitendes Mitglied mit Stimmrecht. Blume stimmt ein in Schefflers Lob: „Das ist ein sehr engagiertes Team und flexibel genug, sich der neuen Situation zu stellen. Ich finde, es macht das großartig.“

Eine ganz besondere Herausforderung ist es zum Beispiel, trotz Pandemie jeden Sonntag Präsenzgottesdienste auf die Beine zu stellen. Jedes Mal müssen dafür auch zwei Kirchenvorsteher mit anwesend sein, die sicherstellen, dass die Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Wenn der Springer-Pastor des Kirchenkreises, Karl-Martin Harms, anderweitig im Einsatz ist, füllen ehrenamtliche Prädikanten auch diese Lücke und gestalten Lesegottesdienste. Der Terminkalender steht bis Juni. Den Gottesdienst ausfallen zu lassen oder auf Onlineangebote zu verweisen käme für den Kirchenvorstand nicht infrage. „Wenn man einmal die Kirchentür zugeschlossen hat, ist sie zu“, warnt der Vorsitzende Sulfrian.

Kirchenvorstandsvorsitzender Friedhelm Sulfrian bekommt eine positive Rückmeldung von Elisabeth Scheffler: Für die Pflege des stets aktuellen Schaukastens der Gemeinde hat die 79-Jährige eine zuverlässige Nachfolgerin gefunden. Quelle: Martin Lauber

Hilft die Stadt der Gemeindebücherei?

Alles läuft unter großem ehrenamtlichen Einsatz so rund, wie Corona es eben zulässt. Auf Organist Dirk Bornemann, der im 47. Jahr die Gottesdienste musikalisch begleitet, ist ebenso Verlass wie auf den Besuchsdienst, der bei Seniorengeburtstagen den Part des Pastors übernimmt. Das Kindergottesdienstteam habe auch vor der Vakanz schon selbstständig gearbeitet, berichtet Sulfrian. Der vierteljährliche Kirchenbrief erscheint. Und der kirchliche Friedhof wird weiter naturnah umgestaltet. Mittwochs tummeln sich die Senioren im Gemeindehaus, donnerstags die Tafelmitarbeiter. Die Bücherei öffnet montags und donnerstags unter Sicherheitsvorkehrungen.

Deren Finanzierung ist jedoch zurzeit nicht gesichert, weil die Gemeinde weniger Geld aus dem innerkirchlichen Strukturausgleich bekommt. Sulfrian will bei der Stadt vorstellig werden, die ja auch für die anderen (kommunalen) Ortsteilbüchereien in Burgwedel Geld zuschießt.

Christine Gothe arbeitet im Friedhofsausschuss ehrenamtlich mit an der naturnahen Umgestaltung des Friedhofs. Zwischen den frisch gepflanzten Eichen und Birken werden im Frühjahr erstmals 6000 Krokusse erblühen. Quelle: Martin Lauber

6000 Krokusse erblühen im Frühjahr Das wird eine Blütenpracht: 6000 Krokusse, die im Herbst verbuddelt wurden, sollen dieses Frühjahr erstmals durchs Grün brechen. Eine ökologische Blumenwiese unter 17 jungen Birken und Eichen neben der Kapelle, wo neuerdings Sarg- und Urnenbestattungen unter Bäumen möglich sind. Die naturnahe Umgestaltung des Friedhofs der Ludwig-Harms-Kirchengemeinde ist in vollem Gange. Der Friedhofsausschuss widmet sich der Aufgabe mit viel Herzblut – nur ein Beispiel für das Engagement der Ehrenamtlichen. Nach der Pflanzung von Hecken mit heimischen Sträuchern auf der Südseite steht für dieses Jahr eine Fortsetzung entlang des Grasbruchwegs auf dem Programm. Zwischen bestehenden Gräbern sollen in einem Bereich Ginkgos und Ahorne, in einem anderen Apfel- und Kirschbäume neu gepflanzt werden. Das ist gut für Insekten wie der bereits bestehende Bienenzaun und eine neu angelegte Heidefläche auf einem zuvor ungenutzten Wiesenstück. Vielleicht schon dieses Jahr, so hofft Friedhofsausschussmitglied Christine Gothe, könnte es klappen mit dem „Grünen Hahn“, einer Zertifizierung nach der höchsten europäischen Umweltnorm. Auf die geplante optische Aufwertung der Eingangssituation vom Grasbruchweg aus freut sich der Kirchenvorstandsvorsitzende Friedhelm Sulfrian. Dafür hätten zahlreiche Fuhrberger ihr Kirchgeld gestiftet.

Selbstständigkeit mit Fragezeichen

An der verwaisten Pastorendienstwohnung an der Kurzen Straße will die Kirchengemeinde unbedingt festhalten und diese nur vermieten, statt ihr Pfarrhaus zu verkaufen. Man könne ja nie wissen, ob sie noch einmal gebraucht wird. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, outet sich Sulfrian als Optimist. Hätte der 78-Jährige neben der Rückkehr eines Seelsorgers ins Dorf noch einen zweiten Wunsch frei, dann diesen: „Wir wollen auf jeden Fall selbstständig bleiben.“

Doch Pastor Blume nennt es „unglaublich unwahrscheinlich“, dass es nach Ablauf des Planungszeitraums bis Ende 2022 noch lange ohne eine Verbundlösung weitergehen wird. „Als selbstständige Gemeinde ist Fuhrberg einfach zu klein“, glaubt auch Scheffler, die sich in den Kirchenstrukturen gut auskennt. Blume ermutigt: Die Ludwig-Harms-Gemeinde könne in eine künftige Kooperation mit viel Selbstbewusstsein eintreten. „Das eigene Profil und die eigene Tradition gehen nicht verloren.“ Personelle Unterstützung von den Nachbargemeinden – beim Konfirmandenunterricht wie bei der Besetzung der Pfarrbüros – gehören seit Jahren zum Alltag.

Von Martin Lauber