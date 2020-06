Fuhrberg

In Burgwedel-Fuhrberg mit dem Handy unterwegs sein und dabei einen Podcast hören, im Internet surfen oder eine E-Mail schreiben – das wünschen sich sicher viele Fuhrberger, aber die Realität sieht ganz anders aus. Verbindungsabbrüche und Funklöcher sind an der Tagesordnung. Das will der SPD-Ortsverein nun ändern und rührt kräftig die Werbetrommel für das Projekt Freifunk aus Hannover. Das soll den Ort ans Netz bringen.

Jeder kann bei Freifunk mitmachen

Die Idee hinter Freifunk: Fast jeder hat zu Hause ein WLAN-Netz. „Wer mag, gibt ein wenig Bandbreite von seinem heimischen Internetzugang ab und stellt diese dem Dorf zur Verfügung“, erklärt der Fuhrberger SPD-Chef Björn Lüders. „Dass die Gemeinschaft bei uns funktioniert, hat doch die Corona-Pandemie gezeigt. Da hat jeder jedem geholfen“, sagt er. Und so soll das auch mit dem Internetzugang funktionieren.

„Der solidarische Grundgedanke der Freifunk-Initiative hat die Mitglieder des SPD-Ortsvereins motiviert, sich mit eigenen Routern zu beteiligen“, erläutert Christian Raab, Lüders Stellvertreter im Ortsverein. Und weiter: „Trotz aller Fortschritte beim Breitbandausbau gibt es immer noch Menschen, die über keinen freien Zugang zum Internet verfügen. Dazu gehören Jugendliche mit begrenztem Budget für ihr Smartphone, Familien, die sich keinen Breitbandanschluss leisten können, oder ältere Mitbürger, die mit den technischen Anforderungen eines WLAN-Routers überfordert sind.“

Einen zweiten Router anschließen

Und so funktioniert die Technik: Wer sich an dem Projekt beteiligen möchte, der schließt einen weiteren Router per LAN-Kabel an sein Hausnetz an. „Solche Geräte kann man für 20 Euro gebraucht bei Ebay erstehen“, sagt Lüders. Auf den zweiten Router wird anschließend eine neue Firmware aufgespielt. Die stellen die Freifunk-Macher kostenlos zur Verfügung. Über dieses zweite Gerät wird dann das Freifunknetz betrieben. Der Vorteil: Der Router ist über eine eigene Adresse mit dem Internet verbunden und damit getrennt vom heimischen Netz. „Damit haftet dessen Betreiber nicht für die Dinge, die über die Freifunkverbindung im Internet geschehen“, erklärt Lüders.

Freifunknutzung ist kostenlos

Die Nutzung des offenen Netzes ist ganz einfach und obendrein kostenlos. Wer sich im Sendebereich eines Freifunkrouters befindet, der kann sich einfach einloggen. Ein Passwort ist nicht erforderlich, eine Anmeldung ebenso wenig. Die Freifunkserver stehen zum Teil in Hannover. Diese sind derzeit mit 1785 Routern in der Region verbunden, zehn davon befinden sich in Fuhrberg. Der örtliche Schwerpunkt liegt in einem Bereich an der Dorfstraße, zwischen Schrieberwisch und der Straße An der Alten Schmiede mit insgesamt sechs Routern. Der Vorteil: Loggt sich hier jemand in das Netz ein, kann er sich in dem gesamten Gebiet frei bewegen, ohne die Verbindung zum Internet zu verlieren. Er wird dabei von Gerät zu Gerät weitergereicht.

Fuhrberg ist Vorreiter in Burgwedel

„Solch eine Situation für den ganzen Ort hinzubekommen, das wäre natürlich ideal“, sagt Lüders. Aber davon ist das Projekt noch weit entfernt. „Um solch ein Netz aufbauen zu können, müsste jeder fünfte bis zehnte Haushalt in Fuhrberg mitmachen“, schätzt Lüders. Dennoch ist der kleine Ort im Norden des Stadtgebiets Vorreiter in Burgwedel. Es gibt nur noch einen weiteren Freifunkrouter in Wettmar und zwei in Großburgwedel. Wer sich weiter über das Projekt informieren möchte, der kann sich an den Fuhrberger SPD-Ratsherrn Stephan Degenhardt unter der E-Mail-Adresse freifunk-fuhrberg@mailbox.org wenden.

Von Thomas Oberdorfer