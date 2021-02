Fuhrberg

Die Ludwig-Harms-Kirchengemeinde in Fuhrberg hat sich entschieden, die Präsenzgottesdienste im Corona-Lockdown auszusetzen. Das trifft auch die Konfirmanden im Dorf. Denn diese sollten sich eigentlich am Sonntag, 7. Februar, im großen Vorstellungsgottesdienst in der Kirche präsentieren. Die Konfirmation selbst hat die Kirchengemeinde bereits in den Sommer verschoben.

Konfirmanden drehen Film statt Vorstellungsgottesdienst

„Na, dann machen wir das digital!“: Diese Antwort erhielt Pastor Rainer Henne, als er sich mit den Konfirmanden auf die Suche nach Alternativen zum klassischen Vorstellungsgottesdienst begab. Gesagt, getan: Kurzerhand drehten die Konfirmanden einen Film. Der Bibeltext für den Sonntag war gut umzusetzen. Es ist eine Gleichniserzählung von Jesus, die gut in die landwirtschaftliche Situation von Dörfern wie Fuhrberg passt, aber auch für alle Städter etwas zu sagen hat. Die Konfirmanden hätten die Geschichte ganz fantasievoll umgesetzt, und zwei von ihnen hätten sogar gepredigt, erzählt Henne.

Anzeige

Film ist bei Youtube ab Sonnabend online

Der Spaß bei der Aktion war groß – einfach war das arbeitsintensive Drehen und Schneiden des Films aber nicht. Mehrfach haben die Teilnehmer sich getroffen, und auch zu Hause wurde einiges vorbereitet. Das Ergebnis jedoch kann sich sehen lassen: Auf dem Youtube-Channel unter dem Stichwort „Kirche Burgwedel“ kann jeder ab Sonnabend, 6. Februar, 18 Uhr, den Vorstellungsgottesdienst-Film schauen.

Von Carina Bahl