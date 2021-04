Wettmar

Was für eine dumme und vor allem gefährliche Aktion: Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Wettmar 20 Gullydeckel hochgenommen und diese dann auf der Straße neben den Schächten abgelegt. „Nicht auszudenken, wenn ein Auto in so eine Öffnung hineingefahren wäre“, sagt Pressesprecher Bernd Klapproth vom Polizeikommissariat Großburgwedel. „Zum Glück ist das nicht passiert. Zumindest wurden uns keine Unfälle gemeldet.“

Die Polizei wurde am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr von einem Anwohner informiert. Die Beamten rückten nach Wettmar aus und entdeckten die 20 offenen Schächte in der Schul- und in der Westerfeldstraße. Sie legten daraufhin die Gullydeckel zurück auf die Schächte und verschlossen sie so wieder.

Damit ist der Fall für die Polizei aber nicht abgeschlossen. Die Beamten ermitteln nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bitte eventuelle Zeugen, ihre Beobachtungen unter der Telefonnummer (05139) 9910 mitzuteilen.

Von Thomas Oberdorfer