Immer mal wieder bleiben Gelbe Säcke in Großburgwedel liegen – das hat der Vorsitzende des Realverbandes dokumentiert und ist verärgert: Denn der Müll drohe die Gewässer zu verunreinigen.

Auch an der Thönser Straße hat der Vorsitzende des Realverbandes am Dienstag Gelbe Säcke entdeckt. Die sollen laut dem Abfuhrkalender eigentlich schon am Montag abgeholt werden. Quelle: Marcus Fortmüller