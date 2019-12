Großburgwedel

Besonders in Notsituationen ist es wichtig, alle benötigten Informationen schnell vorliegen zu haben. Um dies zu gewährleisten, gibt es jetzt die sogenannte Notfalldose. Mindestens 250 Stück von diesen kleinen Helfern bestellt nun Jürgen Veth, Vorsitzender der General-Wöhler-Stiftung in Großburgwedel, um diese im nächsten Jahr kostenlos an die Besucher der Veranstaltungen in der Heimatstube zu verteilen. Und die Nachfrage nach den Dosen ist bereits jetzt hoch.

Notfalldosen stehen im Kühlschrank

Ausgestattet sind die kleinen Plastikbehälter unter anderem mit zwei Aufklebern. Diese sollen gut sichtbar sowohl an der Innenseite der Haus- oder Wohnungstür sowie an der Außenseite der Kühlschranktür angebracht werden. „Alle Rettungsdienste sind dafür sensibilisiert, gleich nach den Aufklebern zu gucken“, sagt Veth. „Sind diese vorhanden, können die Ersthelfer gezielt im Kühlschrank nach den Dosen schauen.“ Denn dort sollen die Bewohner die Notfalldosen immer lagern.

In den kleinen runden Behältern mit dem grünen Deckel liegt ein Informationsblatt. Dieses ist von den Bewohnern mit den relevantesten und notwendigsten Informationen auszufüllen. „So wissen die Ersthelfer gleich, ob es irgendwelche Vorerkrankungen gibt, welche Medikamente nötig sind oder ob es eine Patientenverfügung gibt“, nennt Veth nur einige Punkte, die eingetragen werden können. Wem der Platz nicht ausreicht, der kann auch noch weitere Zettel mit Notizen in die Notfalldose legen. „In der Dose ist Platz genug. Auch Notfallmedikamente passen noch mit hinein.“

Notfalldosen sind in der Heimatstube erhältlich

Von der Notfalldose erfahren hat Veth durch einen Artikel in dieser Zeitung. „Meine Frau hatte gelesen, dass in Brelingen solche Dosen verteilt werden und mich gefragt, ob diese nicht auch etwas für die Stiftung wären“, erzählt er. „Das habe ich dann auch sofort aufgegriffen.“ Zunächst hat er 250 Stück bestellt und diese bei den Adventslesungen in der Heimatstube als auch bei der Seniorenadventsfeier des Ortsrats Großburgwedel verteilt. Übrig sind von diesen keine mehr. „Die Dosen sind sehr gut angekommen“, betont Veth. „Viele haben sogar gefragt, ob sie noch welche für Nachbarn oder Bekannte mitnehmen dürfen.“

Aufgrund der großen Nachfrage hat sich die Stiftung nun entschieden, noch ein weiteres Mal Notfalldosen anzuschaffen. „Mindestens 250 Stück bestellen wir, um einen Vorrat für das nächste Jahr zu haben und die Nachfrage bedienen zu können.“ Kostenlos mitnehmen können sich die Großburgwedeler die Dosen dann bei allen Veranstaltungen der Heimatstube im nächsten Jahr. „Die fangen wahrscheinlich ab Ende März wieder an“, sagt Veth.

General-Wöhler-Stiftung gibt Dosen weiter

Ein Teil der Notfalldosen geht zudem an den Heimatbund Großburgwedel. Dieser möchte sie bei seiner Jahresversammlung an die Mitglieder verteilen. Des Weiteren erhält die AWO Großburgwedel 50 Stück. „Wir alle betreiben Seniorenarbeit und haben vielfach das gleiche Publikum“, sagt Veth. „Aber so können die Besucher der Veranstaltungen jetzt auch Dosen für ihre Nachbaren, Partner oder Geschwister mitnehmen.“

