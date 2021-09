Großburgwedel

Der Gesprächskreis für Angehörige Demenzerkrankter der Seniorenbegegnungsstätte hat noch Plätze frei. Wer Menschen mit Demenz begleite, pflege oder vor dieser Aufgabe stehe, frage sich häufig: Wie schaffe ich das eigentlich? Genau mit dieser Frage befassen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Gesprächskreises.

In einer freundlichen, offenen und verständnisvollen Atmosphäre haben sie die Möglichkeit des Austausches über die Erkrankung Demenz, den Umgang mit Erkrankten, die Organisation der Pflege und vieles mehr. Außer dem Wissensaustausch spielen aber auch die Erfahrungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer genauso wie eigene Erlebnisse und Probleme eine Rolle. Dazu können Tipps ausgetauscht werden.

Teilnehmer tauschen sich jeden ersten Dienstag im Monat aus

Den Gesprächskreis gibt es jeden ersten Dienstag im Monat von 18 bis 20 Uhr in der Seniorenbegegnungsstätte, Gartenstraße 10. Betreut wird die Veranstaltung von einer erfahrenen Gruppenbegleiterin. Es gibt keine Teilnehmergebühr. Wer Fragen hat oder sich anmelden will, kann sich an die Seniorenbegegnungsstätte unter Telefon (05139) 894169 oder mobil unter (01590) 1661663 wenden.

Von Alina Stillahn