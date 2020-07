Großburgwedel

Ein „echtes Filetstück“ nennt Ortsbürgermeister Rolf Fortmüller das Gewerbegebiet VIII, das die Stadt Burgwedel auf einer Fläche von etwa 15 Hektar hinter und neben Rossmann und Fiege in Richtung Isernhagen H.B. entwickeln will. Verkehrstechnisch könnte es nicht günstiger liegen: Östlich verläuft die Autobahn 7, die Anschlussstelle Großburgwedel befindet sich in unmittelbarer Nähe. Südlich des Areals verläuft die Landesstraße 381/Isernhägener Straße, nördlich wird es von der Bahnlinie begrenzt. Mit diesem Gebiet will die Stadt den bereits existierenden Gewerbestandort abrunden. Und zwar mit möglichst hohen ökologischen Standards.

Wo jetzt noch Wiesen gedeihen und Feldfrüchte wachsen, soll das das neue Gewerbegebiet entstehen. Hinten links die Fiege-Niederlassung, rechts die Rossmann-Zentrale. Quelle: Frank Walter

Anzeige

Es gibt viele Interessenten

Interessierte Unternehmen gibt es bereits reichlich, wie Burgwedels Wirtschaftsförderin Anja Hansch sagt: „Wir sind aktuell in Verhandlungen mit mehreren Interessenten. Für ein kleineres Grundstück sind die Verträge bereits unterzeichnet“, sagt sie. Ein genaues Konzept dazu, welche Art von Gewerbe dort angesiedelt werden soll, gebe es nicht. „Die Region Hannover sieht dort laut regionalem Raumordnungsprogramm besonders günstige Voraussetzungen für Logistik. Doch im Endeffekt liegt die Entscheidung bei uns als Kommune“, sagt Hansch. Mit der Firma Fiege ist dort schon ein Logistikunternehmen ansässig. Und auch die Firma Rossmann betreibt neben ihrer Zentrale ein Verteilzentrum.

Weitere HAZ+ Artikel

Ökologisch zukunftsweisend und -fähig soll das Gewerbegebiet VIII werden – das ist die Vision. „Wir verbrauchen als Gesellschaft so viele natürliche Flächen, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleichsflächen eigentlich nicht genug sind“, sagt Burgwedels Bürgermeister Axel Düker. Den ökologischen Fußabdruck möglichst klein zu halten, das müsse das Ziel sein. Und genau da dockt das Konzept für das neue Gewerbegebiet an. Firmen, die sich dort ansiedeln wollen, müssen auch direkt dort etwas für die Umwelt tun. Und damit sind nicht nur Gebäude mit hohen Energiestandards gemeint.

Blühwiesen statt Rasenflächen möchte die Stadt Burgwedel im künftigen Gewerbegebiet sehen. Quelle: Mark Bode (Archiv)

Firmen sollen etwas tun für die Umwelt

„Wenn Firmen statt einfacher Rasenflächen insektenfreundliche Blühwiesen anlegen, dann nutzt das nicht nur der Natur, sondern ist auch durchaus ökonomisch interessant“, erläutert Düker. „Denn dann haben sie nicht alle zwei Wochen den Personalaufwand fürs Mähen, weil diese Wiesen nur ein oder zweimal im Jahr geschlegelt werden müssen.“ Eigenstromanschlüsse und Fotovoltaikanlagen, Elektro-Tankstellen, Fahrradständer und Monatskarten für den öffentlichen Nahverkehr für Mitarbeiter: Es gibt viele Möglichkeiten.

Lesen Sie auch: Stadt Burgwedel verteidigt ihre Gewerbe-Pläne gegen Kritik aus Isernhagen

Eine weitere sind begrünte Dächer, die zur Verbesserung des Klimas beitragen. Über ein solches verfügt etwa der Edeka-Cramer-Markt in Langenhagen. „Da Niederschlagswasser ja auf dem eigenen Grundstück versickern muss, können wir den Unternehmen auch da noch entgegen kommen“, sagt Düker. Die Verpflichtung zur Umsetzung der Projekte will die Stadt im Kaufvertrag festschreiben. Generell gilt: Je mehr ein Unternehmen in die Nachhaltigkeit investiert, umso mehr will die Stadt ihm auch beim Kaufpreis entgegen kommen.

Vorbildlich: Das Flachdach des Werkhofs an der Stammestraße in Hannover-Ricklingen verbindet Dachbegrünung mit einer Fotovoltaikanlage. Quelle: Landeshauptstadt Hannover (Archiv)

Düker : „Wir sind auf offene Ohren gestoßen“

„Mit unserer Idee zu einem ökologisch wertvollen Gewerbegebiet sind wir bei den Unternehmen durchweg auf offene Ohren gestoßen“, sagt Düker. Gerade bei global agierenden Firmen seien Umweltschutz und Nachhaltigkeit bereits fest in der Firmenphilosophie verankert. Und angesichts der kommenden CO2-Steuer sei die Investition in Maßnahmen zur Kohlenstoffdioxid-Senkung durchaus auch wirtschaftlich attraktiv und sinnvoll.

Noch bis 7. August liegt die Bauleitplanung für das neue Gewerbegebiet in der Bücherei an der Von-Alten-Straße sowie im Rathaus öffentlich aus. Düker geht davon aus, dass sich bald etwas tun wird Am Berkhopsfeld: „Im nächsten Jahr wird da schon gebaut.“

Übrigens: Eine weitere Entwicklung nach Westen ist dann nicht mehr vorgesehen. Zwischen Großburgwedel und Isernhagen H.B. soll Freiraum verbleiben, damit die Ortschaften als eigenständige Siedlungsbereiche erkennbar bleiben. Und: Aus Sicht der Stadt Burgwedel steht nicht zu erwarten, dass zusätzliche Geräuschemissionen die Lebensqualität in den Wohngebieten in Isernhagen und Burgwedel einschränken. Großburgwedel liegt ohnehin jenseits des Autobahndammes.

Erschließung soll über die L381 erfolgen

Erschließen will die Stadt Burgwedel ihr geplantes Gewerbegebiet wie schon das Unternehmen Fiege über die Straße Am Berkhopsfeld und die L381/Isernhägener Straße. Anhaltspunkte dafür, dass sich die Verkehrsbelastung in den Ortsdurchfahrten der L381 in Isernhagen H.B. und N.B. aufgrund des neuen Gewerbegebietes verschärfen könnte, sieht die Stadt Burgwedel anders als die Nachbargemeinde Isernhagen nicht.

Gemeinde Isernhagen fordert Verkehrsgutachten Keine Beeinträchtigungen auf der Landesstraße 381 in Isernhagen H.B. und N.B. durch das neue Gewerbegebiet am Rande Großburgwedels? Das mag die Nachbargemeinde Isernhagen nicht glauben. Bei der öffentlichen Beteiligung zur Änderung des Flächennutzungsplans und zur Erstellung des Bebauungsplanes hat Isernhagens Bürgermeister Arpad Bogya darauf verwiesen, dass die „vorgenommene Einschätzung zu den verkehrlichen Auswirkungen aus Sicht der Gemeinde Isernhagen derzeit nicht prüfbar“ sei. Sie wünscht sich ein Verkehrsgutachten. Denn zu Stoßzeiten sei die Anschlussstelle zur Autobahn 7 bereits jetzt überlastet. Bei Staus auf oder der Sperrung der Autobahn bestehe die Gefahr, dass auch der Lieferverkehr des geplanten Gewerbegebietes Alternativrouten durch Isernhagen nehmen werde. Zudem sei auch im nahen Gewerbegebiet in H.B. Logistik zulässig und teilweise bereits genehmigt. Die Gemeinde befürchtet „Nutzungseinschränkungen in Zuge von Baugenehmigungsverfahren für Isernhagener Unternehmen“. Die Stadt Burgwedel sieht für ein solches Gutachten keinerlei Notwendigkeit. Unstrittig sei zwar, dass auch Isernhagen vom Umleitungsverkehr etwa im Falle einer Autobahnsperrung belastet werde. Doch dabei handele es sich schlichtweg um Ausnahmesituationen, die es nicht rechtfertigten, deshalb grundsätzlich etwas an Verkehrswegen zu ändern.

Von Sandra Köhler