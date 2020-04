Wettmar

Großveranstaltungen sind wegen der Corona-Krise bis Ende August verboten. Das Maschseefest in Hannover ist davon ebenso betroffen wie das Musikfestival in Wacken. Angesichts zahlreicher Absagen mutet Wettmar mit seiner Gewerbeschau ein wenig an wie jenes vielzitierte gallische Dorf aus den Comics von René Goscinny und Albert Uderzo. Die Interessengemeinschaft Wettmarer Unternehmen (IWU) hat die Veranstaltung für den 6. September angesetzt – und will die Planungen trotz der Pandemie vorantreiben.

Planungen vorsichtig vorantreiben

Nach einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Maßgabe aus der Bundespolitik zum Verbot der Großveranstaltungen bis ins dritte Quartal des Jahres hinein war klar: „Wir wollen die Planungen vorsichtig vorantreiben.“ So formuliert es IWU-Chef Björn Reschke. Bereits zum Anfang der Corona-Krise hatte sich das Organisationsteam hinterfragt. Und schon damals entschieden die Unternehmer: Wir machen weiter. Es sei durchaus keine einfache Entscheidung, räumt Reschke ein. „Aber gerade der doch recht weit nach hinten geschobene Termin, der laut Bundeskanzlerin Veranstaltern Planungssicherheit geben soll, lässt uns hoffen.“

Regionale Anbieter haben bei der Gewerbeschau der IWU die Gelegenheit , sich einem breiten Publikum vorzustellen. Quelle: privat

„Uns gibt es noch“

Wenn es denn so kommt, wäre die Gewerbeschau, die alle zwei Jahre auf dem Dorfplatz mitten im Herzen Wettmars aufgebaut wird, eines der ersten Events nach einer langen Zeit der Kontaktbeschränkungen und Veranstaltungsflaute. Das dürfte sicher viele potenzielle Besucher ansprechen. Zudem sieht Reschke in der Schau eine gute Gelegenheit für Gewerbetreibende, sich offensiv zu zeigen und zu sagen „Uns gibt es noch“. Umso wichtiger sei es allerdings, nicht nur die allgemeinen Sicherheitsauflagen für solche Messen gut umzusetzen. „Wir müssen uns auch Gedanken machen über alles, was mit dem Thema Corona zu tun hat“, weiß Reschke.

Über das Burgwedeler Stadtfest wird erst noch entschieden Was aus dem Burgwedeler Stadtfest wird, ist unklar. Es wird von der Interessengemeinschaft Burgwedeler Kaufleute (IGK) organisiert, und die hat noch nicht entschieden, ob es wie geplant am 12. und 13. September durchgeführt wird. „Wir planen gerade aktiv noch nichts. Aber spätestens im Mai müssen wir eine Entscheidung treffen. Den zeitlichen Vorlauf brauchen wir einfach", sagt der IGK-Vorsitzende Stefan Müller. „Wir würden das Stadtfest sehr gerne organisieren. Aber wir wollen keine Gefahr eingehen – weder für die Besucher noch wirtschaftlich für uns."

Eigentlich sei das Organisationsteam davon ausgegangen, diesmal etwas entspannter planen zu können, sagt er lachend. „Wir haben ja aus den vorigen Veranstaltungen Erfahrungswerte und Strukturen, auf die wir zurückgreifen können.“ Etwas mehr als 40 Aussteller waren es 2018 – für 2020 hatte die IWU eine runde 50 angepeilt. Ein Teil der Aussteller hatte bereits bekundet, wiederkommen zu wollen; andere hatten darum gebeten, doch informiert zu werden. Soweit der Stand vor Corona. Ob das Interesse jetzt noch vorhanden sei, müsse man im Gespräch klären. „Ich kann durchaus auch verstehen, wenn jemand sagt, angesichts der wirtschaftlichen Lage mag er das Risiko nicht eingehen.“

Bei der Gewerbeschau 2018 präsentierten sich die kleineren Stände in einem Zelt. Quelle: privat

„Alle stehen Gewehr bei Fuß“

Und doch: Auf den Weg gebracht haben die Macher bereits vieles. „Aktuell sind wir im Gespräch mit zwei potenziellen Medienpartnern; davon hängt natürlich vieles ab“, sagt Reschke und betont die Wichtigkeit dieser Verhandlungen. Der Aufbau ist geplant, Absprachen mit dem Caterer habe es auch bereits gegeben. „Wir haben zwar noch keinen schriftlichen Vertrag gemacht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er froh ist über jede Veranstaltung, die nicht abgesagt wird.“ Das Programm steht teilweise, der DJ ist informiert, die Werbung konzipiert. „Alle stehen Gewehr bei Fuß. Eigentlich wollten wir in der kommenden Woche an die Öffentlichkeit gehen“, sagt Reschke.

Statt dessen werde er nun erst mal den Kontakt zur Stadt Burgwedel suchen. Schließlich sei die für die Genehmigung der Gewerbeschau der IWU, die sich als Unternehmer-Netzwerk für ganz Burgwedel versteht, verantwortlich. „Und ich kann gerade nicht einschätzen, ob und wie sie das handhaben: ob problemlos oder nur unter Vorbehalt und mit welchen Auflagen.“ Noch gäbe es mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen um die Wettmarer Gewerbeschau, zitiert Reschke seinen Stellvertreter Andreas Genske. „Aber jetzt gilt es aus diesen die Ausrufezeichen zu machen.“

So können Sie Geschäften, Gastronomie und Freiberuflern in Ihrer Nachbarschaft jetzt helfen Geschäfte und Restaurants müssen schließen, Freiberufler haben kein Einkommen mehr: Viele Kleinunternehmer in der Region Hannover wehren sich jetzt mit kreativen Ideen gegen die drohende Pleite.

Sie benötigen selbst Hilfe? Dann tragen Sie hier Ihr Geschäft oder Ihre Aktion ein

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Sandra Köhler