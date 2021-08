Großburgwedel/Wettmar/Thönse

In Burgwedel sind in den vergangenen Wochen auffällig viele Ortsschilder verschwunden. Die Straßenmeisterei der Region in Burgwedel verzeichnet insgesamt vier Schilder, die seit Anfang Juli gestohlen wurden. Zum Vergleich: Für Uetze und die Wedemark meldet die Straßenmeisterei nur zwei. Auch auf Landesstraßen werden laut der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr immer wieder Verkehrsschilder entwendet. Aber die Suche nach den Tätern gestaltet sich schwierig.

Allein in Wettmar fehlen laut Manfred Voß von der Straßenmeisterei zwei Schilder, in Thönse und Großburgwedel jeweils eins. „Die Ersatzschilder sind bestellt, die Lieferung kann bis zu sechs Wochen dauern“, sagt er. Kostenpunkt pro Schild: 400 Euro. Zusätzlich würden noch einmal 35 Euro für das Anbringen des Schildes fällig, sagt Voß. Auf eine Anzeige dagegen verzichteten sie, da diese in der Vergangenheit zu keinem Ergebnis geführt hätten.

Auch bei der Polizei sind fehlende Ortsschilder aufgefallen

Auch bei der Polizei ist aufgefallen, dass einige Ortsschilder in Burgwedel entwendet wurden. Wenn die Polizei selbst darauf aufmerksam werde, dass Schilder fehlten, leite sie das an die Straßenmeisterei weiter und ermittle auch, sagt Sprecher Bernd Klapproth. Ein fehlender Strafantrag der Straßenmeisterei stehe dem nicht im Wege.

Keine Seltenheit: Immer wieder verschwinden Ortsschilder, wie hier in Großburgwedel. Quelle: Alina Stillahn

Doch wenn kein Täter gefunden wird, dann stellt die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein. Doch die Suche nach den Tätern gestalte sich schwierig. Um die zu finden, müssten sie sie auf frischer Tat erwischen – oder aber Hinweise erhalten, dass jemand ein Ortsschild etwa im Keller aufbewahre, sagt Klapproth. Ob hinter den Fällen im Sommer vielleicht dieselben Täter stecken könnten, das vermag Klapproth nicht zu sagen.

Stadt bessert falsches Schild nach

Hier hat die Stadt offenbar nachgebessert. Das Ortsschild zur Umgehungsstraße weist jetzt „Region Hannover“ aus. Vorher stand dort „Landkreis Hannover“ (rechts). Quelle: Alina Stillahn

Doch immerhin konnte an anderer Stelle bereits nachgebessert werden: Wer vom Freibad aus auf die Umgehungsstraße abbiegen möchte, verlässt nicht mehr den Landkreis Hannover. Den gibt es seit 20 Jahren nicht mehr, der Fehler auf dem Ortsschild war aber niemandem aufgefallen. Dort hat die Stadt nun offenbar nachgebessert. Das Schild weist jetzt richtig „Region Hannover“ aus – passend zum Jubiläumsjahr der Region.

Von Sandra Köhler und Alina Stillahn