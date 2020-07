Großburgwedel

Mit einem Lächeln und großem Dank hat Helga Müller die goldene Ehrenamtskarte von Burgwedels Bürgermeister Axel Düker bei der Ratssitzung entgegengenommen. „Ich fühle mich geehrt. Aber ich mache die Dinge nicht für diese Karte“, sagte sie und klang dabei so, als müsste sie sich rechtfertigen. Die 57-jährige Großburgwedelerin ist seit 1999 ehrenamtlich bei den Formularlotsen in der Wedemark aktiv und hilft dabei regelmäßig Bürgern, die Verständnisprobleme mit behördlichen Papieren haben.

Für Helga Müller sind Ehrenämter ihre Hobbys

Doch Müller, die als Justizangestellte beim Amtsgericht in Burgwedel arbeitet, engagiert sich noch darüber hinaus. Sie ist Kassenwartin im Verein Einzigartig, leitet die Strickgruppe „Yoga für die Hände“, ist Gründerin des Vereins Singleleben mit Vielfalt und Revisorin beim Jugendwerk der Arbeiterwohlfahrt in Hannover. Wegen privater Kontakte zur Freiwilligenagentur Wedemark geht sie den meisten Ehrenämtern in dieser Kommune nach. Auf die Frage, ob sie denn noch Zeit für Hobbys habe, antwortete sie mit einem herzhaften Lachen: „Das sind meine Hobbys.“ Sie freut sich, andere Menschen unterstützen zu können. Sie mag zudem die Gemeinschaft, die Begegnung – wenngleich diese in der Corona-Zeit teils fehlt. „Immerhin laufen die Angebote der Formularlotsen und der Handarbeitsgruppe inzwischen wieder“, sagte sie erleichtert.

Anzeige

Für Müller ist es bereits die zweite Ehrenamtskarte. Diese ist jeweils für drei Jahre gültig und bietet dem Besitzer in ganz Niedersachsen und Bremen verschiedene Ermäßigungen in Geschäften und kulturellen Einrichtungen. „Ich hatte sie nicht oft genutzt, meist nur für Besuche im Kino und Schwimmbad“, sagte Müller.

Von Mark Bode