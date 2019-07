Großburgwedel

Das Amtsgericht in Burgwedel hat einen ehrenamtlichen Kirchenmitarbeiter wegen sexueller Belästigung zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen verurteilt. Der heute 42-Jährige hatte nach Auffassung von Amtsrichter Michael Siebrecht mit seiner Hand bei zwei 15 und 16 Jahre alten Mädchen den Po berührt. Die beiden Fälle ereigneten sich in einer Kirche im Nordosten der Region Hannover. Der Angeklagte – der die Po-Grapscher abstreitet – arbeitete, wie auch die beiden Jugendlichen, seit vielen Jahren ehrenamtlich in der Gemeinde.

Zeugin sagt unter Tränen aus

Und so sollen die Taten abgelaufen sein. November 2016: Gemeinsam bereiten sich der Beschuldigte und das Opfer auf eine Veranstaltung vor. Sie sind allein in der Kirche und üben das Lesen eines Textes. Während das Mädchen am Rednerpult steht, soll der Mann seine Hand auf ihren Rücken gelegt und diese dann bis zum Po hinabgeführt haben. Der zweite Übergriff soll gut ein Jahr später, Ende 2017 geschehen sein. In diesem Fall soll der Angeklagte eine damals 16-Jährige mit den Worten „Hallo, du bist ja auch da“ begrüßt haben. Sie spürte dabei seine Hand auf ihrem Po. Die beiden jungen Frauen sind seit Jahren befreundet, berichteten als Zeuginnen vor Gericht von den Taten. Eine von ihnen schilderte den Vorfall unter Tränen.

Angeklagter bestreitet Vorwürfe

„Alles gelogen“, sagte der Beschuldigte zu den Vorwürfen. Während er das Treffen mit dem Opfer im ersten Fall bestätigte, soll sich die zweite Begebenheit überhaupt nicht zugetragen haben. Im fraglichen Zeitraum sei sein Mandant nicht mit der jungen Frau gemeinsam in der Kirche gewesen, argumentierte sein Anwalt vor Gericht. Und im ersten Fall hätte es keinerlei Berührungen gegeben. Das Problem: In beiden Fällen gab es keine außenstehenden Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Ans Licht gekommen sind die Vorwürfe gegen den Mann im Herbst 2017 und damit rund ein Jahr nach dem ersten jetzt vor Gericht verhandelten Po-Grapscher. Das Mädchen hatte damals an einer Ausbildung für eine Jugendleiter-Card teilgenommen. In dem Kurs wurde das Thema sexuelle Belästigung thematisiert. Darauf berichtete sie von dem Übergriff des heute 42-Jährigen und brachte so den Fall ins Rollen.

Nur eine Version kann stimmen

Nach den Aussagen der beiden Zeuginnen und des Angeklagten war klar, dass nur eine der beiden vorgetragenen Versionen der Wahrheit entsprechen kann. Ein Umstand, der auch einem hauptamtlichen Mitarbeiter der Gemeinde sichtlich Probleme bereitete. Er könne sich weder vorstellen, dass der Angeklagte die Mädchen angefasst habe, noch dass eine oder die beiden jungen Frauen gelogen hätten, gab er als Zeuge zu Protokoll.

Richter glaubt den Mädchen

Eine Aussage, die Richter Michael Siebrecht sicher nicht half, ein Urteil zu sprechen. Und das Gericht machte es sich wahrlich nicht leicht, ein Urteil zu finden. Angesetzt war der Prozess auf 80 Minuten, am Ende wurde weit über fünf Stunden verhandelt. Dann allerdings war Siebrecht überzeugt, dass sich alles so zugetragen habe, wie es die beiden jungen Frauen vor Gericht aussagten. „Das, was die Mädchen erzählt haben, das haben sie wirklich so erlebt“, sagte er in seiner Urteilsbegründung und fand noch deutliche Worte in Richtung des Angeklagten. Er sei „ein Typ, der Grenzverletzungen gar nicht erkenne“, sagte Siebrecht weiter. Die Mädchen indes waren sich nicht einig, wie mit dem Angeklagten umgegangen werden sollte. Die eine – so sagte sie vor Gericht – wünschte, dass der Mann bestraft werden würde, während die andere dies nicht wollte.

Der Anwalt des Beschuldigten mochte sich mit diesem Richterspruch nicht abfinden. „Wir werden in Berufung gehen“, kündigte er noch im Gerichtssaal an. Und damit dürfte es bald zu einer Neuauflage des Prozesses kommen, dann vor dem Landgericht in Hannover.

Sexuelle Belästigung: Das ist die Rechtslage Der Straftatbestand der sexuellen Belästigung stellt ein konkretes, sexuell bestimmtes Verhalten unter Strafe – vorausgesetzt es ist unerwünscht und die betroffene Person fühlt sich durch die Tat unwohl und in ihrer Würde verletzt. Dieses Vergehen wurde erst im Zuge der Überarbeitung des Gesetz zur Verbesserung des Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung am 10. November 2016 (Paragraph 184i) in das Strafgesetzbuch aufgenommen. Dabei ist Voraussetzung, dass die Belästigung mit einer körperlicher Berührung einhergeht. Als Strafmaß sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren – in schweren Fällen bis zu fünf Jahren – oder eine Geldstrafe vor. Die Verschärfung des Gesetzes geschah nicht zuletzt unter den Eindrücken der Übergriffe auf Frauen in der Silvesternacht 2015/2016 in Köln. Zuvor wurden solche und ähnlich gelagerte Taten vor Gericht teils als Beleidigungen verhandelt. Dies kann auch heute noch der Fall sein, wenn es zu sexuellen Belästigungen kommt, ohne dass es eine körperliche Berührung gab.

