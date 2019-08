Ein Radfahrer ist aus bislang unbekannter Ursache mit seinem E-Bike in Großburgwedel gestürzt. Der 74-Jährige kam an der Ecke Kleinburgwedeler Straße/Fuhrberger Straße zu Fall. Er verletzte sich an der Hüfte und musste ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nun Zeugen.