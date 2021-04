Großburgwedel

Mit einem Trickdiebstahl sollen drei Kinder einen Senior in Großburgwedel um seine Barschaft erleichtert haben. Das meldete das Polizeikommissariat am Dienstag.

Kinder stehlen Geldbörse mit Wechseltrick

Und so soll sich der Diebstahl abgespielt haben. Der 89-Jährige aus Großburgwedel war am Ostermontag gegen 19 Uhr an der Von-Alten-Straße unterwegs. In der Höhe des Spielplatzes neben der Bücherei kamen drei Jungen auf ihn zu. Sie sprachen den Senior an und fragten ihn, ob er ihnen einen 5-Euro-Schein wechseln könne. Der Mann kramte sein Portemonnaie heraus, um den Jungs den Wunsch zu erfüllen. Diesen Moment nutzten die Kinder, schnappten sich die Geldbörse und rannten davon. Der 89-Jährige hatte keine Chance und konnte den dreien nur noch hinterherschauen. Anschließend machte er sich auf den Weg zur Polizeiwache, um Anzeige zu erstatten. Die Polizei leitete daraufhin eine Sofortfahndung ein, Die allerdings blieb ohne Erfolg.

So beschreibt der Senior die drei Jungen: Der Jüngste war etwa vier Jahre alt, der Älteste vielleicht zehn Jahre. Sie waren alle dunkel bekleidet und trugen schwarze Mützen. „Nähere Details konnte der Mann uns leider nicht mitteilen“, sagt Polizeisprecher Ralf-Emil Bahn. Er gibt den entstandenen Gesamtschaden mit 100 Euro an. Der Hauptkommissar kann sich nicht daran erinnern, in Burgwedel jemals einen ähnlich gelagerten Fall erlebt zu haben.

Polizei hofft auf Zeugenaussagen

Nun hofft die Polizei, durch Zeugenaussagen auf die Spur der drei Kinder zu kommen. Entsprechende Hinweise nehmen die Beamten des Kommissariats Großburgwedel unter der Rufnummer (05139) 9910 entgegen.

Von Thomas Oberdorfer