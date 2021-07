Großburgwedel

Die beiden Vorsitzenden der Grünen in Burgwedel und Isernhagen laden am Mittwoch, 21. Juli, um 16 Uhr Frauen zum Picknick am Drachenspielplatz im Amtspark ein. Damit wollen Gretha Burchard vom Ortsverband Isernhagen und Bianca Fitzthum vom Ortsverband Burgwedel den Grünen Frauen-Stammtisch, der vergangenes Jahr vor Corona startete, fortsetzen.

Beim Picknick wollen die beiden Gastgeberinnen mit Frauen aus Burgwedel und Isernhagen ins Gespräch kommen. In der Runde wollen die beiden Gastgeberinnen mit Frauen aus Burgwedel und Isernhagen ins Gespräch kommen. Welche Wünsche haben Frauen an die Kommunalpolitik, wo gibt es Missstände, wo gibt es Handlungsbedarf – diese und weitere Fragen sollen Thema des Nachmittags sein.

Proviant muss mitgebracht werden

Das Mitbringen von Kindern ist unter eigener Aufsichtspflicht selbstverständlich möglich. Für das Picknick sollen alle selber eine Decke zum Sitzen und eigenen Proviant mitbringen. Alle Teilnehmerinnen müssen die aktuellen Hygienevorschriften einhalten. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus.

Rückfragen können Interessierte per E-Mail an zukunft@gretha-burchard.de oder unter Telefon (01573) 7852374 stellen.

Von Alina Stillahn