Großburgwedel

„Frieden, das ist im Ukrainischen ein ganz kleines Wort. Es hat nur drei Buchstaben. Aber dieses kleine Wort“, sagt der selbst aus der Ukraine stammende Pastor Ivan Mykhailiuk, als er es mit einem schwarzen Stift an ein Plakat mit einer Friedenstaube schreibt, „ist das Größte, was es gibt.“ Gemeinsam mit seiner evangelischen Amtskollegin Bodil Reller ist er am Montag an die Grundschule Großburgwedel gekommen, um mit den Kindern dort auf dem Schulhof für den für Menschen in aller Welt nötigen und in seiner Heimat so ersehnten Frieden zu beten.

Grundschüler machen sich Gedanken über den Krieg

Bei einem Spaziergang mit Verwandten, die vor den Schrecken des Krieges aus der Ukraine ins das katholische Pfarrhaus in Großburgwedel geflüchtet sind, erzählt der Geistliche den Kindern, habe eine der Frauen verwundert gesagt: „Wie friedlich es hier ist.“ Dass gar nicht allzuweit von Großburgwedel Krieg herrscht, vor dem schon mehr als eine Million Menschen aus ihrer Heimat geflohen sind – davon bekämen die Kinder durchaus eine Menge mit, sagt Schulleiter Nils Thönnessen. „Dabei leiden sie unter der Corona-Pandemie noch genug.“ In Absprache mit Psychologen gehe das Kollegium direkt auf Fragen der Kinder ein, wenn sie diese äußern. „So sachlich wie möglich, um Ängste nicht noch mehr zu schüren.“

„Frieden“ für die Welt: In ganz vielen Sprachen notieren Pastorin Bodil Reller und die Kinder der Grundschule Burgwedel diesen Wunsch auf einem Plakat. Quelle: Sandra Köhler

„Ich wünsche euch, dass ihr nicht einfach nur Angst habt, sondern auch seht, was ihr machen könnt: Um Frieden beten und Zeichen setzen“, ermutigt Pastorin Reller die Kinder. Und die sind mit Feuereifer dabei, als die Pastorin fragt, ob sie denn auch wüssten, wie Frieden in anderen Sprachen heißt. „Im Serbischen heißt es fast genauso wie in der Ukraine“, sagt ein Mädchen. Mykhailiuk bestätigt das: „Auch im Russischen ist es nicht viel anders. Wir haben viel gemeinsam. Alle brauchen Frieden – ob in der Ukraine, Russland, Deutschland oder Amerika.“ Und den könne es, gibt Reller den Kindern mit auf den Weg, nur geben, „wenn Menschen miteinander reden“.

Von Sandra Köhler