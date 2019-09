Großburgwedel

„Du musst vor dem Abbiegen anzeigen, wo du lang fahren willst. In der Kurve gehören die Hände dann an den Lenker“: Mit lauter Stimme korrigiert Lehrer Timo Pampel seinen Schüler. Am Mittwochmittag ist dieser gemeinsam mit seinen Mitschülern im Küstergang – gleich neben der St.-Petri-Kirche – unterwegs und übt für die Fahrradführerscheinprüfung. Den wollen beziehungsweise sollen die Viertklässler der Grundschule Großburgwedel am Freitag, 27. September, ablegen. Bis dahin muss alles perfekt klappen.

Seit Montag dreht sich für die Mädchen und Jungen in der Schule fast alles um die Themen Schulweg und Straßenverkehr. Statt die Schulbank zu drücken, sind sie oft im Ort unterwegs. Die Schule veranstaltet ihre Mobilitätswoche. Daran beteiligen sich alle Jahrgänge, die Erstklässler sind zu Fuß auf ihren Schulwegen unterwegs. Die Kinder aus den zweiten Klassen üben mit ihren Rollern auf dem Schulhof und die Drittklässer trainieren dort ebenfalls, allerdings mit ihren Fahrrädern.

Nach den ersten drei Übungstagen sieht Pampel bei seinen Schützlingen durchaus Fortschritte. „Bis Freitag klappt das, und dann bestehen die meisten sicher auch ihre Prüfung“, sagt er.

