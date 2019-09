Kleinburgwedel

In der Aula der Grundschule Kleinburgwedel wartet ein Wolf – allerdings nur einer aus Pappe. „Der ist aber genauso groß wie ein echter Wolf und hat auch die gleichen Merkmale“, versichert Wolfsberaterin Nina Graupner. Die Regionsmitarbeiter ist am Dienstagmorgen zu einer ganz besonderen Unterrichtsstunde in die Schule gekommen.

Die Merkmale des Wolfes zu kennen sei besonders wichtig, um diesen von einem Hund zu unterscheiden. „Ich habe schon einmal einen Hund gesehen, der wie ein Wolf aussieht“, sagt auch gleich eine Schülerin. Umso wichtiger ist es Graupner, den Schülern zu verdeutlichen, wo die Unterschiede liegen. Und die Grundschüler kennen sich gut aus. So nennen sie nach Blick auf den Papp-Wolf unter anderem die dunkel geprägte Schulterpartie und die orangefarbenen Augen, aber auch das Fell in den Ohren des Wildtieres. „Was ihr hier jetzt nicht sehen könnt, aber auch typisch für einen Wolf ist, ist die schwarze Schwanzspitze“, ergänzt Graupner.

Schüler lernen die Spuren des Wolfes kennen

Doch nicht immer sind diese Merkmale ausreichend. „Was könnt ihr denn noch alles im Wald finden, was auf einen Wolf hindeuten könnte?“, will die Wolfsberaterin wissen. Nachdem sich die Schüler schnell über die Fußspuren einig sind, kommen nach und nach aber noch mehr Ideen. „Es könnte auch ein wenig Fell am Baum einen Hinweis auf einen Wolf geben“, ist sich ein Grundschüler sicher, und eine Schülerin nennt Blut. Etwas leise und zurückhalten kommt dann noch eine Antwort: Kot. „Genau richtig“, sagt Graupner erfreut. „Und diese sogenannte Losung habe ich heute einmal mitgebracht.“

Erst halten die Kinder sicherheitshalber Abstand, aber dann siegt doch die Neugierde. „Das sieht ganz schön haarig aus“, meint ein Grundschüler. Der Grund dafür ist schnell gefunden: „Dieser Wolf hier hat wahrscheinlich ein Wildschwein gefressen“, erläutert Graupner. Doch der Kot kann noch viel mehr verraten. „Ich schicke immer eine Probe ins Labor, damit wir einordnen können, woher das Tier stammt.“ In diesem Fall habe es sich um eine Probe aus der Lausitz gehandelt. „Es hätte aber auch genauso gut eine aus Burgwedel sein können. Denn auch hier gibt es immer mal wieder Wölfe.“

Wie steht es aktuell um Wölfe in Burgwedel? Dass Wölfe im Burgwedeler Gebiet leben, haben im Spätherbst 2014Filmaufnahmen bewiesen, die ein Wolfspaar in den Fuhrberger Wäldern zeigten. Auf der offiziellen Wolf-Landkarte Niedersachsen bekam Burgwedels nördlichster Ortsteil kurz darauf als Symbol für ein „residentes“ Paar die rote Wolfstatze. Im Herbst dieses Jahr dann rissen Wölfe insgesamt 15 Heidschnucken auf einer Weide zwischen Engensen und Schillerslage, möglicherweise handelte es sich dabei um eine Mutter mit ihrem Nachwuchs, die zudem fünf Schnucken verletzten und zwei kleine Tiere verschleppten. Der Vorfall gilt als größter Wolfsriss in Niedersachsen. Ob sich ein Wolfspaar – oder mehrere Tiere – in der Wäldern Burgwedels dauerhaft angesiedelt hat, vermag weder Nina Graupner, Wolfsberaterin der Region Hannover, noch Raoul Reding, Wolfsbeauftragter der Landesjägerschaft Niedersachsen zu sagen. Gleichwohl sagt er mit Blick auf viele Tiere, die bei Autounfällen getötet wurden, dass junge Wölfe auf der Suche nach einem eigenen Territorium durch die Region ziehen.

„Wir wollen Kindern die Angst vor dem Wolf nehmen“

Dass Wölfe auch durch Burgwedel streifen, wissen die Grundschüler bereits – und teils auch, dass man als Mensch bei einer Begegnung langsam zurückweichen und den Wolf dabei beobachten sollte. Ob der Wolf auch Menschen frisst? „Nein, der Mensch gehört nicht zum Beuteschema des Wolfes. Meistens bleibt der Wolf stehen und beobachtet erst einmal den Menschen, bevor er langsam weiter zieht“, erläutert Graupner. Jungtiere könnten hingegen noch etwas neugieriger sein.

Auch Katrin Anger von der Bücherei Kleinburgwedel, welche die Unterrichtsstunde organisiert hatte, ist es wichtig, die Kinder aufzuklären. „Wir wollen den Kindern die Angst vor dem Wolf nehmen.“ Und das schafft Graupner auch. „Ich habe heute viel gelernt und weiß jetzt, dass wir keine Angst mehr vor den Wölfen haben müssen“, sagt der siebenjährige Fritz.

Von Lisa Otto