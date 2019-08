Wettmar

Es ist ein Pilotprojekt für Burgwedel: Die Grundschule Wettmar bietet als stadtweit erste Einrichtung ihren insgesamt 36 Dritt- und Viertklässlern ein neues Unterrichtsfach. Dieses nennt sich PuK – Persönlichkeitsentwicklung und Kreativität. Den Unterricht gestalten Mitarbeiter des Vereins Creo aus Hannover zusammen mit den Lehrern. Sollte sich das Projekt in der Testphase bis Dezember bewähren, könnte das neue Schulfach fest in den Unterrichtsplan integriert werden.

Zum Auftakt des Pilotprojektes gibt es Spiele

Beim Auftakt in der Aula der Grundschule Wettmar kommen alle Schüler der beiden Jahrgänge zusammen. „Sie kennen sich zwar aus den Pausen auf den Schulhof, doch an einen gemeinsamen Unterricht haben sie noch nicht teilgenommen“, sagt Schulleiterin Sandra Müller-Herzberg. Deshalb bieten Gundel Gebauer und Christof Littmann, Pädagogen des Vereins Creo, Spiele zum Kennenlernen an.

Mathilda und Maja kommen sich dabei nahe. Mathilda (9) bindet der Achtjährigen mit einem Tuch die Augen zu und führt sie zur Eingewöhnung behutsam durch die Aula. Dann soll Maja Gegenstände mit den Fingern ertasten. Erst fühlt die Achtjährige eine Trommel mit Stoffabdeckung, dann eine Plastikkiste, und schließlich führt Mathilda sie ans Regal mit Büchern. „Nichts sehen zu können ist ein komisches Gefühl“, berichtet Maja im Anschluss. Aber Mathilda habe sie sehr gut geführt.

Schüler kreieren Bilder

Gleich gegenüber sitzen Marlena, Yannes, Lavinja und Chris auf dem Boden. Vor ihnen liegt ein großer Bogen Papier. Darauf sind mit einem grünen Filzstift Kreise in unterschiedlichen Umfängen gemalt. Die Aufgabe der vier Schüler besteht darin, aus den Kreisen kreative Bilder zu gestalten. Die neunjährige Marlena malt beispielsweise eine außergewöhnliche Uhr. Der achtjährige Chris kreiert aus dem Rund eine Eistüte.

Indes nehmen einige Jungen und Mädchen an einer Geschichtenwerkstatt teil. Dabei sammeln die Schüler zu bestimmten Thema ihre Gedanken: Was liegt tief unter der Erde?, lautet eine der Fragen. Die Antworten: Maulwurf, Edelsteine, Regenwürmer, und es ist sehr warm. Was befindet sich im Meer? Mit dem Ozean assoziieren die Grundschüler Schwertwale, versunkene Schiffe, Fische, Haie, Delfine, Pinguine, Krebse, Seehunde, Muscheln und Quallen.

Schüler entdecken die eigene Persönlichkeit

Das Pilotprojekt verfolgt gleich mehrere Ziele: „So sollen die Grundschüler die eigene Persönlichkeit entdecken und entfalten“, sagt Gebauer. Darüber hinaus geht es für sie darum, das die Jungen und Mädchen die Persönlichkeit anderer Mitschüler anerkennen. Gleiches gilt auch für die eigene Meinung und die Meinung anderer. Doch damit nicht genug: Unterrichtsziel des neuen Faches ist es zudem, „ Kreativität zu lernen und diese als eine unendliche Vielfalt von Ideen zu verstehen“, erläutert die Pädagogin weiter.

Zwei Schulstunden pro Woche

Die Grundschule Wettmar hatte in der Vergangenheit bereits an einigen Projekten des Vereins Creo teilgenommen. Dazu gehörten Musikangebote ebenso wie ein Projekt zum Thema „Familienbande“. Das PuK-Projekt ist allerdings eine Premiere an der Schule. Jede Woche werden die Schüler zwei Stunden lang in dem neuen Fach unterrichtet. „Diese zwei Stunden zwacken wir vom Mathematik-, Deutsch- und Sachkundeunterricht ab“, sagt die Schulleiterin Sandra Müller-Herzberg. Das sei im Vorfeld auch mit den Eltern so abgesprochen worden.

Schüler sollen gestärkt werden

„Das Schulsystem lässt wenig Freiraum und Kreativität zu“, meint die Schulleiterin. Sie erhofft sich von dem Projekt, dass die Schüler gestärkt und freier werden. Zudem wünscht sie sich, dass die Mädchen und Jungen nach den insgesamt 14 Lerneinheiten flexibler im Denken sind sowie Inhalte besser verarbeiten und umsetzen. „Das Ergebnis werden wir dann im Dezember bei einer Abschlussveranstaltung sehen.“

Die Eltern zahlen für das Projekt pro Kind 15 Euro. Die Region Hannover, die Stadt Burgwedel, die Hannoversche Volksbank sowie die Firma Fog, Smoke & Haze Factory aus Burgwedel unterstützen das Projekt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Digitalpakt: Burgwedeler Schulen bekommen mehr als 1 Million Euro

2016: Wettmar bekommt eine neue Schulleiterin

So war die Zirkus-Projektwoche 2018 der Grundschule Wettmar

Von Katerina Jarolim-Vormeier