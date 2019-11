Großburgwedel

Am Sonnabend, 23. November, verlegt der Künstler Gunter Demnig in Großburgwedel 28 Stolpersteine für 28 tote Säuglinge. Sie alle verhungerten in der von den Nazis beschönigend als „Ausländerkinderpflegeheim“ bezeichneten ehemaligen Hofstelle an der Straße Im Mitteldorf. An dieser Stelle werden nun auf dem Gehweg zwischen den Hausnummern 7 und 9 die 28 Steine verlegt. Die Aktion beginnt um 9 Uhr.

Im Anschluss wird die Veranstaltung im Rathaus, Fuhrberger Straße 4, fortgesetzt. Dort wird ab 11 Uhr das Buch „Geraubte Leben. Spurensuche: Burgwedel während der NS-Zeit“ vorgestellt. Es fasst die Recherchen zu diesem Thema zusammen. NDR-Mitarbeiterin Andrea Heußinger liest aus dem Werk der Autoren Irmtraud Heike und Jürgen Zimmer. Zudem wird in der ersten Etage des Hauses eine Ausstellung eröffnet, in der die in dem Buch veröffentlichten Illustrationen gezeigt werden. Außerdem werden Exponate des verstorbenen jüdischen Arztes Dr. Albert David präsentiert. Er nahm sich das Leben, als die Gestapo bei ihm auftauchte. An David erinnert schon seit längerem ein Stolperstein in Großburgwedel.

Von Thomas Oberdorfer